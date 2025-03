Frizieris Kristaps Slakters: "Nav pareizi samitrināt roku ūdenī un noglaust matus"

"Aukstais laiks matiem ir lielākais drauds. Mums katram ir savs matu tips un stāvoklis, ko būtu ieteicams noteikt, lai zinātu, kā konkrēti kopt un pasargāt matus no aukstā laika un sala. Lielākā daļa klimatisko apstākļu ietekmē matu. Sals ir vistrakākais. Tas izdzen pēdējo mitrumu no mata un padara galvas ādu sausu. Tas var veicināt matu lūšanu un trauslumu. Šie aspekti jāņem vērā visiem matu tipiem – lokainiem, cirtainiem, pūkainiem, sirmiem un krāsotiem," saka viens no populārākajiem Rīgas frizieriem.