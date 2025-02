Plastikas ķirurgs nosauc primāro lietu, kas palīdz izskatīties jaunākam: Hārvardā tam piekrīt

Būdama aspirante, Jeilas universitātes psiholoģe un rakstniece Beka Levī devusies uz Japānu, lai uzzinātu, kāpēc šīs valsts iedzīvotāji dzīvo ilgāk par citiem. Viņa cerēja rast atbildi viņu uzturā vai fiziskajos paradumos, bet galvenais atklājums bija viņu attieksme pret novecošanu. Lielākā daļa japāņu pieņem novecošanās procesu, nevis baidās no tā.



"Japāņi menopauzi pārāk nedramatizē, uzlūkojot to kā dabisku dzīves posmu, atšķirībā no ASV, kur to bieži uztver kā pusmūža problēmu. Līdz ar to japāņu sievietes ievērojami retāk izjūt karstuma viļņus un citus menopauzes simptomus nekā amerikānietes," ntervijā Jeilas sabiedrības veselības skolai norādīja Levi.