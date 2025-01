Četrpadsmit gadu vecumā Astrīda Gulbe kopā ar vecākiem devās bēgļu gaitās uz Vāciju un sāka rakstīt dienasgrāmatu, kurā atspoguļoja savas atmiņas par piedzīvoto. To viņa veltīja draudzenei Valdai, nezinot, vai abas vēl kādreiz satiksies. Esot bēgļu gaitās, ģimene dzīvoja Moricburgā, pilsētiņā pie Drēzdenes, un apmetās pie dažādiem saimniekiem. Viena saimniece bijusi tik briesmīga, ka zagusi pat no latviešu bēgļiem. Gulbji uz Vāciju bija paņēmuši līdzi Laimas konfektes kastītē, ko ļoti taupīja un notiesāja tikai vienu konfekti nedēļā. Un kādā jaukā dienā atklājās, ka saldo kārumu vairs nav. Pa dienu, kamēr Astrīdas vecāki strādāja militārajā rūpnīcā, bet viņa pati no Drēzdenes ar vilcienu brauca uz skolu, saimniece konfektes bija nočiepusi. Bet, protams, bijuši arī labi cilvēki. Vienā no pēdējām mītnes vietām viņi dzīvojuši pie kādas ģimenes, un Daces mamma sadraudzējusies ar saimnieku meitu. Padomju laikos Astrīdai izdevies ar bērnības draudzeni sazināties un 1985. gadā kopā ar meitām viņu Vācijā apciemot. Tobrīd sākās tā dēvētais atkusnis – ja bija izsaukums, varēja braukt ciemos uz demokrātiskajām valstīm.