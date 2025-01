"Mēs neesam turīgi. Nevajag nosodīt!" Ideja laist bērnudārzā no gada vecuma rosina diskusijas

Lai arī pērn rudenī labklājības ministra Ulda Auguļa (ZZS) publiskais paziņojums bija par to, ka darbaroku trūkumu varētu risināt, saīsinot bērna kopšanas atvaļinājumu, Akmentiņa-Smildziņa akcentē, ka patreiz jau par to nav īstas skaidrības. "Ja nav plānots samazināt, bet piedāvāt kā izvēles pakalpojumu, ka bērnu ir, kur atstāt no gada, pusotra vecumam, tad jau tas ir labi. Ir solo mammas, kas nevar vienas pašas ar pabalstiem samaksāt rēķinus par īri un citiem izdevumiem. Ir gadījumi, kad sabiedrības pārmetumi: "Šausmas, kā tik maziņu var atstāt, ir pilnīgi nevietā!""