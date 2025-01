Viena svarīgākā lieta, lai izdotos mainīt ieradumus. Stāsta geštaltterapeite Solvita Vektere

Ja ārsts pasaka – kardināli jāmaina uzturs, pilnībā jāatsakās no alkohola, jāsāk vingrot, jāsakārto miega režīms –, tas ir patiešām daudz prasīts. Turklāt to, ka kaut kas ir jāmaina, cilvēks var saprast kā skaidru signālu, ka līdz šim dzīvojis nepareizi, tāpēc daudzi to uztver ar aizvainojumu un dusmām. Piemēram, ārsts izrēķina pacienta ķermeņa masas indeksu un paziņo, ka cilvēks cieš no aptaukošanās. Tas patiešām var šķist aizvainojoši, īpaši, ja cilvēks šo faktu smagi pārdzīvo jau gadiem. Šādiem cilvēkiem nepieciešama saudzīga pieeja, ārstam jāatrod argumenti, lai pacientu ieinteresētu kaut ko mainīt – meklēt informāciju un rīkoties. Ļoti noder, ja ārsts izskaidro, kas notiek pacienta organismā un kādi būs viņa ieguvumi, mainot dzīvesveidu.