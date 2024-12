“Ak, tu mans vislabākais!” - kā atpazīt pārmērīgu vecāku rūpību, kas bērniem kļūst bīstama

Kad vecāks atnāk uz psihologa kabinetu, speciālists pacietīgi meklē veidus, kā tikt līdz tam brīdim, kad vecāks vienkārši sāk aizdomāties. Kā tas var būt, ka jau atkal skolotāja ir slikta, jau otrā skola ir nomainīta, kārtējā grupiņa atkal nomainīta… Un no to 300 citu bērnu vecākiem neviens nesūdzas un mācību iestādi nemaina. Tā ir mazā uzvara speciālistam, ja vismaz kāds no vecākiem cenšas uz situāciju paskatīties no citas puses. Liela daļa vecāku pārliecinoši paliek savā simbiozē un ir pret visu. Sākumā ir lielas dusmas, bet tieši caur šīm dusmām var nonākt pie kaut kāda rezultāta. To dusmu ķēdi bieži vien pārrauj vienkāršs jautājums: “Bet kā tev bija bērnībā? Kā tev šķiet, kā tieši tu šobrīd palīdzi savam bērnam?”