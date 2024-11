Nejoko par to, kas sāp! Šie vārdi grauj bērna pašapziņu un veicina bailes

Vecāki bieži neapzinās, kā viņu vārdi ietekmē bērnus. Viņi ir pieraduši ticēt visam, ko pieaugušie saka. Piemēram, ja dažkārt pajoko par to, ka "pat gliemezis ir ātrāks" nekā bērns, kurš gatavojas doties uz dārziņu vai skolu, vecāki šo joku var aizmirst, bet bērns to paturēs prātā un pieņems kā daļu no sava paštēla.