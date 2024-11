"Joprojām esmu šokā un nezinu, ko darīt," grūtniece par savu vīru un māti uzzina nepatīkamu patiesību, bet tas nav pats briesmīgākais...

Pēc šīs briesmīgās nakts viņa ar bērnu pārcēlās pie draudzenes un ignorēja vīra un mātes zvanus, raksta "Postimees.ee". "Reiz vīrs parādījās pie manis uz sliekšņa un lūdza parunāties. Pēc dažām atvainošanās reizēm viņš man pateica, ka mana mamma ir stāvoklī. Es viņu padzinu. Joprojām esmu šokā un nezinu, ko darīt. Cenšos izvairīties no sliktām domām, jo stress var kaitēt man un bērnam. Gaidu mazuli, man jau ir viens bērns, nevaru paļauties uz draugiem, bet no radiem man bija tikai mamma. Bet man ļoti sāp mana vīra un mātes nodevība, kura ir stāvoklī no mana vīrieša. Visi bērni ir pelnījuši tēvu, bet kas tagad notiks?" viņa lūdz padomu.