Kāpēc jaunas sievietes tepat kaimiņos izvēlas kļūt par tālbraucējām? 26 gadus vecās Viktorijas pieredzes stāsts

"Mans bijušais vīrs strādāja šajā jomā, tāpēc domāju, ka varbūt arī es vēlētos pamēģināt kopā ar viņu strādāt. Atceros, ka man izdevās nokārtot vadītāja tiesības jau ar pirmo reizi, jo ļoti to vēlējos. Tomēr viss izvērtās tā, ka mēs ar vīru kopā strādājām tikai pāris mēnešus, un pēc tam izšķīrāmies. Tad es turpināju strādāt viena, un tagad jau ir pagājuši seši gadi, kopš strādāju šajā nozarē," stāstīja Viktorija. Viņa atzina, ka lēmumu kļūt par tālbraucēju visi viņas tuvinieki uzņēma pozitīvi. Viktorija pastāstīja, ka vienmēr ir jutusi tuvinieku atbalstu un rūpes, tāpēc nekādu problēmu ar to nebija. "Patiesībā, visi mani ļoti atbalstīja profesijas izvēlē. Prieks arī par to, ka viņi vēl aizvien var lepoties ar mani," viņa sacīja.