"Mums jāmācās dot viegli, lai dzīve atdotu tikpat viegli" - numeroloģes Rutas Putnaērgles skatījums uz enerģijas plūsmu

8. Laimē tie cilvēki, kuriem nav žēl dot. Ja tu dod, kas ir, un no tā šķiries viegli, tev nāk arī atpakaļ. Bet, ja tu domā, ka ieguldīsi simt eiro un dabūsi tūkstoti, turklāt trīci un drebi… Nu, diez vai. Tagad ir pilns internets ar mantrām naudas piesaistīšanai un bagātības vairošanai, un daudziem šķiet – neko vairāk nedarīšu, skaitīšu mantras, un nāks nauda. Taču atnāk tikai vilšanās... Nauda ir enerģija, bagātību var piesaistīt ar došanu. Jā, nauda mīl naudu, bet tai arī patīk, ka no tās viegli šķiras. Cilvēki lielākoties nemāk viegli tērēt. Daudzi tērē to, kā viņiem nav, ātros kredītus, bet tas jau ir cits stāsts. Mums jāatceras – pliki mēs šajā pasaulē ienācām un pliki aiziesim.