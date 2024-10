Spēle bērniem vai paradīze izvirtuļiem? Daži baisi atklājumi par spēli “Roblox”

“Hindenburg” nav pirmais, kurš kritizējis “Roblox,” informē “The Guardian.” Pēdējo gadu laikā “CNN,” “Observer,” “Wired” un daudzas citas publikācijas ir ziņojušas par nepiedienīga satura klātbūtni šajā platformā, kā arī par vairākiem pierādītiem gadījumiem, kad “Roblox” ir izmantots, lai uzmāktos bērniem. Pagājušā gada jūlijā “Bloomberg” detalizēti aprakstīja vienu no šādiem gadījumiem, kad kāds vīrietis tika notiesāts uz 15 gadiem cietumā par uzmākšanos nepilngadīgai personai un piespiešanu to pārvest pāri štata robežām seksa nolūkos. Šis gadījums bija tikai neliela daļa no plašākas izmeklēšanas, kas attiecās uz platformas nepilnībām satura moderēšanā un bērnu drošībā.