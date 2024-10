Labākie akvaparki Baltijā: Ceļvedis neaizmirstamai izklaidei

No Pērnavas dodamies uz Tallinu, kur atrodas “Atlantis H2O Aquapark”. Šeit stikla koridors to savieno ar "Tallinn Viimsi SPA" viesnīcu, tāpēc uz šo ūdens piedzīvojumu oāzi vari doties pat bez āra apaviem. Kas šeit interesants? Viļņu baseins un seši dažādu līkumu un garumu slidkalniņi – garākais no tiem pārsniedz 120 metrus!