Patiesi pieredzes stāsti. Jogita: "Ja neģērbšos pēc vīra prāta, viņš taču mani pametīs!"

Šis laikam ir vissmieklīgākais stāsts. “Iedomājies, Džo man ir tikai un vienīgi mīļākais, turklāt tāds, kurš ar mani tikai guļ. Divu gadu laikā viņš nav mani uzaicinājis pat uz kafejnīcu! Viņš ir precējies, un sekss mums ir nedēļas nogalēs viņa vecpuiša dzīvoklī. Kāda viņam varētu būt teikšana par manām lupatām? Jā, arī par miesu – man esot par daudz liekā svara. Ir ar – kādi 800 grami. Vispirms Džo sāka burkšķēt par maniem garajiem tumšajiem brunčiem – citas, re, nēsājot īsākus svārkus un priecīgākās krāsās. Vai man sēras esot, vai? Viņš, ja reiz satiekoties ar mīļāko, gribot gūt estētisku baudījumu no visa procesa, tai skaitā vizuālo. Tad gan pārsmējos un noprasīju, vai viņš taisās mani vizuāli baudīt tumsā ceļa posmā no stāvvietas līdz kāpņu telpai, jo citu kopīgu gaitu mums nav. Un, ja tā – lūdzu, ejam uz veikalu, nopērc man visu to, iekš kā gribi mani redzēt, bet es pēc tam padomāšu, vai gribu to vilkt mugurā. Tad gan viņš palika kluss. Vēl atteicos ziemā valkāt zeķes ar zeķturi, jo man bija žēl sava salstošā dibena, kā arī nēsāt tādu veļu, kādu pieprasīja viņš. Kādu laiku bija miers, bet tad nāca kaut kas šokējošs. Sēdējām uz dīvāna, skatījāmies ziņas. Uz galdiņa bija divas paciņas čipsu, viņš vienu atvēra un sāka ēst. Es arī grasījos paņemt dažus čipsus, bet viņš parāva paciņu nost, paziņodams, ka man jau tā esot par daudz liekā svara. Noturēju to par joku un paņēmu neatvērto paciņu. Un, ko domā, viņš man to rupji izrāva no rokām! Tad gan man pietika – pateicu visu, ko domāju, tajā skaitā par viņa sievas ģērbšanās stilu. Viņa ir resna no gurniem uz augšu (pēcpuses un gurnu nav vispār, pilnie sāni un liels vēders), ar tievām, līkām X veida kājiņām, turklāt ģērbjas tā, lai to visu vēl izceltu, – apžmiegtos topiņos un džinsos, kuru jostai pāri veļas vismaz 20 centimetru plika, balta, ar strijām izrotāta speķa. Lai tramda viņu! Atbilde bija burvīga – ar sievu esot jādzīvo, bet mīļākās izvēloties. “Zini ko – mīļākos arī! Un nākamais būs tāds, kuram neniezēs nagi kaut ko manī pārtaisīt!” Pagriezos un aizgāju.