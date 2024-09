"Ienīstu savu darbu, bet nevaru aiziet": psihologa padoms, ko darīt

Otrs jautājums, ko cilvēki šādā situācijā uzdod, ir "kā izšķirties par aiziešanu no darba", ar to domājot, ka ietaupījumu nav, citu priekšlikumu arī nē. Psiholoģe saka: "Kad strādāju darbu, kuru ienīstu un nevaru aiziet no darba, tad zūd zināma enerģija, pašrealizācija. Proti, es no tā nerealizējos, rodas trauksme, bailes, stress un tas arī traucē aiziet. Sanāk, ka ir zināma nedrošība par sevi, ka es kaut ko varu. Tā var būt nedrošība par savām kompetencēm, nedrošība par sevi kā cilvēku. Cilvēks var šaubīties, vai iespējami īsā laikā atradīs citu darbu. Un tas var izraisīt bailes un trauksmi.