“Mēs saviem bērniem neko nemācām” – šī “apmācības” metode daudziem "liek vārīties no dusmām"

Kādu laiku atpakaļ platformā “TikTok” popularitāti ieguva kāds influenceres “Mami Onami” video. Viņa to iesāk ar vārdiem: “Mēs saviem bērniem neko nemācām. Viss, ko viņi iemācās, ir atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem.” Tad viņa atver sešgadīgā dēla Rainera piezīmju grāmatiņas lapu, kurā viņš pats ir uzrakstījis vārdus “ola”, “lampa”, “burka” un “lauva”. “To viņš izdarīja pats,” viņa saka un piebilst: “Ja jums nepatīk sūtīt bērnus prom uz 40 stundām nedēļā, ja jums nepatīk, ka jūsu bērni pakļaujas kaut kādām iepriekš noteiktām normām, ticiet — jūs varat sekot viņu interesēm, un viņi iemācīsies visu, kas viņiem ir jāmācās, nevis to, ko citiem cilvēkiem šķiet, ka viņiem būtu jāiemācās.” Zem šī video ir vairāki tūkstoši komentāru, no kuriem gandrīz visi pauž viedokli, ka šī sieviete bojā saviem bērniem dzīvi: