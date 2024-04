Pirmais un galvenais nosacījums, rūpējoties par sejas ādu. Vai zini, kāds tas ir?

Ja papildus vēlies pretnovecošanas efektu, izmēģini krēmu vai serumu, kas satur C vitamīnu. Tas ir viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, kas cīnās ar brīvo radikāļu izraisīto oksidatīvo stresu, palīdz sintezēt kolagēnu un elastīnu. Ar C vitamīnu gan jābūt uzmanīgai – lai arī tas kombinācijā ar sauli labi cīnās ar oksidatīvo stresu, tomēr to nedrīkst lietot bez SPF filtra, tātad pa virsu jāuzklāj saules aizsargkrēms. Ja tev ir kuperozes vai pigmentācijas skarta āda, labāk C vitamīnu saturošu kosmētiku lietot vakarā pirms gulētiešanas.