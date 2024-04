Bīstamākās bērnu izpriecas, kur tiek gūts visvairāk smagu traumu

Gluži ikdienišķas situācijas var beigties sāpīgi bērnam un satraucoši un dārgi – vecākiem, turklāt daudzus no šiem negadījumiem izraisa neapdomība vai neuzmanība. Žanra klasika – bērni izkrīt no gultas vai no šūpolēm, atsitas ar galvu pret grīdu, pārsit zodu, izsit zobus. Kāds bērns sev nejauši iepūtis acīs gaisa atsvaidzinātāju, gūstot ķīmisku apdegumu. Bērni, neapdomīgi rotaļājoties, norij dažādus priekšmetus, ieskrien aizvērtās durvīs, izsit stiklus un sagriežas.