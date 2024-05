Ģimenē piedzimis mazulis. Kā šīs pārmaiņas uztver tavs suns? 

Lai pie jaunām lietām suns būtu pieradis jau laikus, ir jāsāk ar sadzīves paradumu maiņu. Piemēram, ja sunim labpatīk gulēt gultā, jau savlaicīgi jāsāk to radināt pie tā, ka tagad būs jāizvēlas cita guļvieta. No personīgās pieredzes varu teikt, ka tas ne vienmēr nāk viegli un pastāv iespēja, ka suns vēl pāris naktis dziedās serenādes aiz durvīm, tomēr svarīga ir konsekvence. Ja izlemts, ka no šodienas suns vairs negulēs gultā, šo kārtību nedrīkst lauzt. Tas tāpēc, ka suns lietas uztver ļoti primitīvi. “Ja vienu dienu ļausi sunim gulēt gultā, bet otru – nē, tas sunim radīs neskaidrus mājienus par to, ko patiesībā no viņa vēlies. “Nē” ir “nē” vienmēr, un, jo vairāk šo principu ievērosi, jo vieglāk un efektīvāk ritēs apmācību process,” skaidro Monta Priede.