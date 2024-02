Kā saprast, vai pigmentveidojumi uz ķermeņa ir nekaitīgi?

Kāpēc rodas pigmenta plankumi?

Pigmenta plankumi uz ādas rodas no dažādu faktoru mijiedarbības - ģenētika, hormonālā fona izmaiņas, ādas tips un citi aspekti. Tomēr lielā mērā to ietekmē tas, cik daudz āda tikusi pakļauta kaitīgajiem ultravioletajiem stariem. Visbiežāk pigmentācijas plankumi ir uz sejas, pleciem un rokām jeb ādas virsmām, kuras visvairāk pakļautas nelabvēlīgam saules starojumam. Hiperpigmentēta āda var ietekmēt dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri ar to saskaras. Vienlaikus jāatceras, ka nereti zem nevainīga saules plankuma var slēpties arī ādas ļaundabīgs audzējs, tādēļ ir jāveic veidojumu diagnostika pie ārsta pirms jebkuras pigmentācijas terapijas.

Piesardzībai ieteicams apmeklēt dermatologu

Pigmentveidojumu daba mēdz būt dažāda, tāpēc piesardzība ir nepieciešama. Dermatoloģe Diana Plise uzsver, ka, pamanot tumšākus plankumus uz ādas, nepieciešams veikt rūpīgu pārbaudi pie dermatologa ar dermaskopu. Pat gaiši un nekaitīga izskata plankumi prasa īpašu uzmanību un tos nevajadzētu mēģināt "izdzēst" ar tautas līdzekļiem vai ķīmiskajiem preparātiem. Kamēr nav skaidrs, kāpēc plankumi ir radušies un vai tie veselībai nav kaitīgi, nav ieteicams veikt procedūras to likvidēšanai, īpaši pie kosmētiķiem vai citiem skaistumkopšanas specialistiem, kas nav ārsti.

Medikamentu un kosmētikas ietekme uz pigmentu rašanos

Noteiktas zāles var padarīt ādu jutīgāku pret saules stariem, tāpēc pirms to lietošanas, ieteicams rūpīgi iepazīties ar medikamentu lietošanas instrukcijām, vai preparāts neizraisa paaugstinātu ādas jutību pret sauli. Piemēram, medikamenti, kas paredzēti centrālās nervu sistēmas traucējumu ārstēšanai, asinsspiedienu regulējoši līdzekļi vai antibiotikas var veicināt hiperpigmentāciju saules ietekmē.

Papildu tam, atrodoties tiešos saules staros, ieteicams izvairīties no kosmētikas līdzekļiem, kas satur augļskābes, bergamotes un citrusu ēteriskās eļļas. Tie var padarīt pigmenta šūnas īpaši jutīgas. Tāpat arī smaržas var saturēt vielas, kas veicina pigmenta plankumu rašanos.

Kā ārstēt un ierobežot hiperpigmentāciju?

Ziemas periods ir īstais laiks, kad cīnīties ar pigmentāciju, to likvidēt un pagūt ādu sagatavot nākamajai vasaras sezonai. Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir svarīgi konsultēties ar dermatologu, lai noteiktu piemērotāko metodi. Pastāv vairāki hiperpigmentācijas ārstēšanas veidi, bet visefektīvāk darbojas kombinētas metodes, kas ļauj šo problēmu ārstēt kompleksi. Atkarībā no pigmentācijas dziļuma hiperpigmentācijas mazināšanai tiek izmantoti arī kombinētie pīlingi, mezoterapija, lāzeri un citas gaismas aparāti, krēmi, serumi, kas specifiski risina šo problēmu. Tāpat izstrādātas arī unikālas ārstēšanas metodes melanīna pārprodukcijas mazināšanai un jaunu pigmenta plankumu rašanās ierobežošanai ilgtermiņā kā Dermamelan. Protams, pirms ārstēšanas uzsākšanas, svarīgi konsultēties ar dermatologu.

Savukārt ikdienā, lietošanai mājas apstākļos ieteicams izvēlēties ādas kopšanas līdzekļus, kuru sastāvā būtu C vitamīns, niacinamīds, arbutīns, tiamidols, traneksamskābe, retinoīdi, lakricas sakbes ekstrakts, AHA skābes, kojskābe. Tomēr hiperpigmentācijas ārstēšanu vispirms jāsāk ar vismaz SPF 50+ regulāru un pareizu lietošanu. Tāpat ādai ar pigmentācijas izmaiņām pieejami saules aizsargkrēmi ar SPF 131. Tie nodrošinās augstu aizsardzību no saules, kā arī sastāvā esošās depigmentējošās sastāvdaļas palīdzēs regulēt melanīna sintēzi, pastiprinot aizsargājošu iedarbību uz pigmenta plankumiem.

Problēma, kas nepazudīs

Ja reiz pigmentācija par sevi liek manīt, tad atpakaļceļa vairs nav un turpmāk ir jo īpaši svarīgi par aizsardzību pret ultravioletajiem stariem rūpēties katru dienu. Ādai nepieciešams nodrošināt īpašu kopšanu, tostarp arī ziemā lietot kopjošo vai dekoratīvo kosmētiku ar SPF aizsargfiltriem. Vasarā vai atvaļinājuma laikā siltajās zemēs ieteicams pēc iespējas mazāk uzturēties tiešos saules staros. Tāpat ieteicams regulāri veikt arī profilaktiskas pārbaudes pie dermatologa.