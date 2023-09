Ikdienā vai svinīgos pasākumos – kā nēsāt un pieskaņot dabīgo akmeņu rotas?

Tomēr, ja ikdienā pieskaņot dabīgo akmeņu rotas savai garderobei tev sagādā grūtības tad zini – šāds neliels ceļvedis var atvieglot ikdienas izvēles. Jo, kā zināms – dārgakmeņi ir sievietes labākais draugs, tāpēc nebaidies eksperimentēt un rudenī uzmirdzi kā ikdienas un darba gaitās, tā atpūtā kopā ar draudzenēm, otru pusīti vai baudot kādu gardu, siltu dzērienu laiskā svētdienas brančā!

Par to, kā pieskaņot un nēsāt dabīgo akmeņu rotaslietas ikdienā un svinīgos pasākums, lasi raksta turpinājumā!

Nebaidies eksperimentēt!

Jāatzīst, ka daļa no agrāk pieņemtajiem rotaslietu etiķetes ieteikumiem, jau kādu laiku vairs nav aktuāli. Tā piemēram – nebaidies eksperimentēt ar dažāda lieluma un materiāla rotaslietām. Noteikums, ka vienlaicīgi nesāt gan sudraba, gan zelta rotaslietas ir negaumīgi, sen ir izgājis no modes. Tāpat arī rotas no dabīgiem akmeņiem var miksēt savā starpā, izvēloties dažādu materiālu un akmeņu gredzenus vai aproces.

Juvelierizstrādājumi ir kļuvuši par mākslas veidu, kas palīdz izpaust un akcentēt savu unikālo personību un stilu, tāpēc mazāk svarīga izvēle par ‘Ko izvēlēties?’ ir – ‘Kad izvēlēties?’. Proti, ja vēlies sekot rotaslietu etiķetei, tad galvenais fokuss ir jāvērš uz to, ka vienīgais, kas tev jādara – katra rotaslieta jāpieskaņo piemērotākajam iziešanas mērķim.

Less is more jeb mazāk ir vairāk

Viens no pamatprincipiem, ko iesaka lielākā daļa stila un modes ekspertu ir – labāk izvēlies mazāk, nekā par daudz. Ja tevi māc šaubas par to, vai dabīgo akmeņu rotas neatstās pārlieku ekstravagantu un disharmonisku iespaidu, pieturies pie 1–2 rotaslietām. Piemēram – nelieli dabīgo akmeņu auskari un gredzens vai kulons un dabīgo akmeņu rokassprādze būs gaumīga kombinācija, kas izdaiļos tavu apģērbu, vienlaikus neradot pārspīlētu iespaidu.

Ja vēlies sekot etiķetei tad ņem vērā, ka dabīgie akmeņi un bižutērija gan nav labs pāris. Labāk tos izvēlies nēsāt atsevišķi.

Darba gaitās – gaumīga vienkāršība

Pieskaņojot rotaslietas darba apģērbam, pieturies pie minimālisma, kas nekad neiziet no gaumes. Izvēlies neliela izmēra auskarus vai vienkāršu rokassprādzi ar klasiskas formas dabīgajiem akmeņiem. Izvēlies dzidras, klasiskas krāsas dabīgos akmeņus – briljantus, akvamarīnu vai ametistu.

Darba gaitām lieliska izvēle ir dabīgiem akmeņiem rotāti rokas pulksteņi. Rokas pulkstenis ir aksesuārs, kas ne tikai izdaiļo tēlu, bet ir arī noderīgs – tev nevajadzēs nemitīgi meklēt viedtālruni, lai sekotu līdzi laikam, tādējādi atstāsi profesionālu iespaidu.

Svinīgiem pasākumiem – klasiskas, greznas vērtības

Dodoties uz svinīgiem pasākumiem, piemēram, kāzām, ballēm, operu vai baletu, ir īstā reize savu vakartērpu papildināt ar greznām rotaslietām. Šeit vari izvēlēties pērles, briljantus un citus greznus dārgakmeņus.

Tomēr atceries, ka izvēloties rotaslietas formāliem pasākumiem, svarīgi tās saskaņot vienotā krāsu un formu ansamblī. Modes eksperti iesaka izvēlēties vienu centrālu rotaslietu, izvairoties no masīvu, košu rotaslietu pārspīlējuma.

Tāpat svarīgi iepriekš noteikt – vai tavā tēlā galveno lomu spēlēs tērps vai rotaslietas. Ja izvēlies greznu tērpu, pieskaņo vienkāršas, vienkrāsainas dabīgo akmeņu rotas. Savukārt, ja tērpa izvēlē valda vienkāršība un minimālisms, tad tēlu padarīsi interesantāku un svinīgāku ar mirdzošajiem granīta vai rubīna auskariem, gredzenu vai piekariņu. Tāpat svinīgu vakartērpu lieliski papildinās arī lazurīta un smaragda rotaslietas.

Ballīte vai vakars ar draudzenēm

Neformāli pasākumi sniedz plašāko izvēles brīvību. Šeit ļauj vaļu fantāzijai un tavas garderobes iespējām. Izvēlies iespaidīgus un stilīgus dabīgos akmeņus, piemēram, oniksu, tīģeraci vai dažādās krāsās pieejamo kaķa aci, lai pārsteigtu ar savu rotu oriģinalitāti. Turklāt nebaidies kombinēt arī dažādu metālu ķēdītes un rokassprādzes vai gredzenus.

Atceries, ka lielisku efektu panāksi, ja izvēlētais dabīgais akmens spoguļosies arī tavā grimā. Tā tu panāksi vienlaikus harmonisku, dziļu un efektīvu koptēlu.

Ikdienā un svētkos kopā ar GIVEN!

Juvelierveikals GIVEN piedāvā plašu dabīgo akmens rotu izvēli kā ikdienas un darba gaitām, tā arī īpašām svētku reizēm! Ienāc un izvēlies rotaslietas par lieliskām cenām un iepriecini sevi šajā rudenī ar jaunu rotu komplektu! Gredzeni, rokassprādzes, kuloni, ķēdītes un rokas pulksteņi – tas viss plašā klāstā gan GIVEN veikalos visā Latvijā, gan internetveikalā Given.lv.