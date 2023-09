Var pievilt cilvēki, uz kuru palīdzību cerēji - horoskops visām zodiaka zīmēm no 18.09. līdz 24.09.

AUNS

Problēmas var rasties patmīlības un pārspīlētas pašpārliecinātības dēļ, tāpēc izrādi savu pārākumu pēc iespējas mazāk, atturies no demonstratīvas, uzspēlētas uzvedības, dāsniem solījumiem. Šonedēļ un turpmākajās dienās ar izšķirošu lēmumu pieņemšanu nesteidzies. Pievērsies saimniecisku jautājumu risināšanai. Veic nepieciešamos pirkumus, taču no lieliem tēriņiem atturies.

VĒRSIS

Nestabilas finansiālās situācijas dēļ būs grūti izdabāt savām vēlmēm, ne vienmēr varēsi atļauties visu, ko gribi. Ierobežotās iespējas piespiedīs meklēt racionālus risinājumus, domāt par papildus peļņas iespējām, taču viegli nebūs. Ja paļausies uz saviem spēkiem, itin veiksmīgi tiksi galā ar izvirzītajiem uzdevumiem, jo cilvēki, uz kuru palīdzību cerēji, var tevi pievilt.

DVĪŅI

Lai varētu lepoties ar sakārtotu, stabilu dzīvi, būs daudz jāstrādā, jālabo kļūdas un jānovērš trūkumi. Uz veiksmīgu apstākļu sakritību vai labvēļu palīdzību nepaļaujies, skaidri formulē savas vēlmes un mērķus. Tik un tā esi gatavs negaidītiem situācijas pavērsieniem. Seko racionāliem apsvērumiem, nevis mirkļa emocijām. Paļaujies uz to, ko vari izdarīt saviem spēkiem.

VĒZIS

Būsi saspringts, emocionāli „uzvilkts”, gribēsi visu darīt pa savam, neatzīsi nekādas autoritātes. Attiecībās ar tuviniekiem var parādīties neuzticība, aizdomas, atmosfēra mājās kļūs emocionāli saspringtāka. Sarežģītākas var kļūt attiecības ar laulāto draugu. Taču no tā būs arī kāds labums – beidzot tiks pateikts tas, kas krājies jau sen. Galvenais, ka nekas netiek sagrauts.

LAUVA

Gribēdams tikt pie ātras peļņas, sargies iesaistīties finansiālās avantūrās. Iespējami pārpratumi komunikācijā, aplam piegādāti sūtījumi, nebūs viegli sazināties ar tālumā mītošiem draugiem, radiem, kaitinās sīkas nebūšanas, aizķeršanās. Problēmas var sagādāt kāda cilvēka neizlēmība vai melīga rīcība. Iepērkoties sargi naudas maciņu un citas personiskās mantas.

JAUNAVA

Finansiālā situācija kļūs nestabilāka, būs grūti prognozēt ienākumus un izdevumus. Daļēji pie tā būs vainojami tukši solījumi, sagrozīta informācija vai aplam izprasti noteikumi, bet sava loma būs arī nestabilai ekonomiskai situācijai. Spriedzes rezultātā var parādīties nosliece uz pārsteidzīgiem lēmumiem – tu vari pat nepamanīt, kā jau būsi iekūlies nepatikšanās..

SVARI

Sakārto vidi ap sevi ne tikai fiziski, bet arī garīgi un emocionāli. Mierīgi apceri plānus, izvērtē, ko darīt tuvākajā laikā, ko atlikt uz vēlāku laiku. Svarīga loma kādā notikumā izrādīsies sen nesatiktam cilvēkam, kurš jau iepriekš grūtā brīdī palīdzējis. Attiecībās rūpējies par līdzsvaru. Ja domāsi tikai par savu izdevīgumu, atrast sabiedrotos nebūs viegli.

SKORPIONS

Nepaliec viens ar savām domām, neuzsāc aktivitātes, kurām nepieciešama ilgstoša iedziļināšanās un izpēte. Brīžiem vari kļūt nostalģisks, taču tas netraucēs aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, jo sadarbība un kolektīvs darbs sniegs lielāku gandarījumu nekā darbošanās vienatnē. Aktīva rosība nodrošinās ar informāciju un kontaktiem, kas nepieciešami.

STRĒLNIEKS

Iekšējas pretrunas neļaus pilnvērtīgi izmantot visas piedāvātās iespējas. Tiklīdz kāda ideja piesaistīs tavu uzmanību, radīsies virkne argumentu, kāpēc tās īstenošana tev nav pa spēkam. Daudz kas bremzēsies, nesaskanēs ar iecerēto. Pievērsies darbiem, kurus jau sen vajadzēja pabeigt. Piesardzīgi izturies pret lietām, kuras nevari praktiski pārbaudīt.

MEŽĀZIS

Gribēdams atstāt par sevi labu iespaidu, nekrīti galējībās. Vairies no stresa situācijām, nestrādā līdz spēku izsīkumam. Neuzvel uz saviem pleciem atbildību par citu cilvēku rīcību, vairies no steigas un haotiskas rīcības, kā arī no vietām un pasākumiem, kuros nejūties brīvi. Dodoties prom no mājām, pārliecinies, ka esi izdarījis visu, kas nepieciešams, lai būtu patīkami atgriezties.

ŪDENSVĪRS

Pirms ieceri apjomīgus darbus, labi apsver, kas tev ir pa spēkam, bet kur nepieciešama citu palīdzība. Nebaro sevi ar ilūzijām, neiedomājies sevi stiprāku un gudrāku, nekā tas ir patiesībā. Saglabājot reālistisku skatu uz dzīvi, būs lielākas izredzes izvairīties no aplamiem, grūti realizējamiem lēmumiem. To, kas tevi satrauc, pārrunā ar draugiem, tas palīdzēs atbrīvoties no negatīvām domām.

ZIVIS

Netrūks diskusiju par to, kā labāk dzīvot, kur un kā ieguldīt, lai tiktu pie lielākas peļņas, taču ar izšķirošu soļu speršanu nesteidzies. Lai arī brīžiem pārņems uzmācīga doma, ka pienācis laiks rīkoties, un to pastiprinās sajūta, ka izdevību garām laist nevajadzētu, neļauj sevi steidzināt. Nepārvērtē sevi, nejauc vēlamo ar esošo. Taču pārmērīgi sīkumos neiedziļinies, var zust izpratne par lietas būtību.