Labs padoms izrādīsies zelta vērts - horoskops visām zodiaka zīmēm no 4.09. līdz 10.09.

AUNS

Dzīvojot ar smaidu, izredzes saņemt pretī pozitīvas emocijas būs lielākas, nekā izrādot neapmierinātību. Centies nepalaist garām iespēju baudīt laimes mirkļus, par kuriem sapņoji jau sen. Nesamierinies ar apstākļu radītām grūtībām, neļauj apdzist iedvesmai – tu gūsi panākumus, ja ticēsi sev. Palīdzot citiem, gūsi gandarījumu, kas uzlabos omu un vairos labi padarīta darba sajūtu.

VĒRSIS

Esi praktisks, kārto māju, rūpējies par savu labsajūtu. Ar pārdomātu rīcību tiksi tālāk nekā ar minējumiem un pieņēmumiem. Neuzvel uz saviem pleciem atbildību par tuvinieku rīcību. Nebrīnies, ja kādā brīdī tiek apelēts pie tava godaprāta vai sirdsapziņas. Seko savām interesēm, tas būs labākais veids kā izvairīties no rutīnas.

DVĪŅI

Ļaujies notikumu plūdumam, esi gatavs izaicinājumiem un avantūrām. Aktivitāte un neatlaidība palīdzēs gūt panākumus, risinot materiālas problēmas. Nediskutē par politiku vai reliģiju. Dedzīgi aizstāvot savu viedokli, vari aizskart kāda cita patriotiskās jūtas. Neļauj šaubām izjaukt tavus plānus, esi optimistiski noskaņots, un tu redzēsi, ka viss pamazām atrisināsies.

VĒZIS

Nebūs patīkami, ja kāds uzdrošināsies aizrādīt, ka neproti apieties ar naudu, tomēr labs padoms var izrādīties zelta vērts. Tikai sargies no skandāliem un situācijām, kas varētu tevi kompromitēt. Vari izmēģināt spēkus kādas novatoriskas idejas īstenošanā. Vēlāk ne vienmēr spēsi izprast citu cilvēku rīcības motīvus, tāpēc nebūs viegli sastrādāties. Ja tev kaut kas nepatīk, neklusē – atklāta viedokļu apmaiņa atvieglos saprašanos.

LAUVA

Naudas lietās esi taupīgs, taču nebaidies eksperimentēt vai izmantot citu garām palaistās iespējas – nestandarta pieeja biznesā atmaksāsies. Vēlāk nosliece uz pārmērībām var nelabvēlīgi ietekmēt tavu materiālo stāvokli. Neseko maldīgiem priekšstatiem par labklājību un pārticību. Lai saglabātu emocionālu stabilitāti, meklē atbalstu pie tuviniekiem.

JAUNAVA

Dzīvo pēc savas mērauklas, pārāk lielu lomu nepiešķir augstiem dzīves standartiem. Darot to, kas patīk un kur jūties kā zivs ūdenī, nekas neliksies grūts un sarežģīts. Izmanto iespēju uzlabot savu fizisko formu vai nu sportojot, vai nodarbojoties ar aktīvo atpūtu. Neizlaid no acīm tos, kas ar tevi nav vienisprātis. Viņu vērptās intrigas var radīt saspringtu gaisotni.

SVARI

Izdari kaut ko lietderīgu savas karjeras vai biznesa labā – aprunājies ar “pareizajiem” cilvēkiem, ieguldi līdzekļus profesionālajā izaugsmē. Turpinājumā tev diez vai izdosies paturēt noslēpumā savus nodomus, toties pavērsies iespēja uzzināt ko interesantu par citiem. Ar cilvēkiem, kas tevi kritizē un peļ, diskusijās neielaidies. Zaudējot savaldību, konflikti vērtīsies plašumā un nesaskaņas ieilgs.

SKORPIONS

Godkārīgu mērķu vadīts, spēsi iet līdz galam, lai ko tas prasītu, un panākt to, ko vēlies. Atsakies no visa liekā un traucējošā savā dzīvē, atbrīvo vietu jaunām idejām un nākotnes plāniem. Nepūlies nevienam neko pierādīt, tiem, kas būs gatavi tevi atbalstīt, papildu skaidrojumi nebūs vajadzīgi. Atturies no “zīmēšanas” plašā sabiedrībā, arī radinieku darīšanās nejaucies.

STRĒLNIEKS

Ja gribi piedzīvot ko neparastu, ļaujies pirmā mirkļa impulsam, nenovērsies, ja tevi kāds uzrunā. Grūtāk būs tikt galā ar sadzīviskām nebūšanām. Tas, kas teorētiski liksies vienkāršs, praktiski var izrādīties grūti īstenojams. Nedari neko, kas ir pret tavu pārliecību. Vēlāk daudz laika un enerģijas vari zaudēt, iedziļinoties draugu problēmās. Ar sapratni izturies pret līdzcilvēku kaprīzēm, taču izdabāt necenties.

MEŽĀZIS

Esi prātīgs, ieslēdz kritisko domāšanu, jo pastāv iespēja nokļūt ilūziju varā un vēlamo uztvert par esošo. Raugies uz lietām reāli. Nevilcinies, izmanto situāciju, un tava rūpju nasta kļūs krietni vien vieglāka. Vēlāk garastāvoklis var svārstīties no vienas galējības otrā, tāpēc var gadīties pateikt arī kādu skarbāku vārdu. Nesāc strīdu pavirši izteikta viedokļa dēļ.

ŪDENSVĪRS

Tuvākajās dienās uzmanīgi ieklausies tajā, ko dzirdi runājam, taču dzirdēto nekomentē. Nemeties aizstāvēt savu, vēl jo mazāk citu viedokli. Par tevi īkšķi turēs tie, kas zina, ko nozīmē satraukums un atbildība. Ļauj vaļu ziņkārei, un tu uzzināsi daudz interesanta. Vēlāk būtisku lomu atvēli jūtu un maiguma izpausmēm. Tā jaunu elpu var iegūt attiecības, kas likās sevi jau izsmēlušas.

ZIVIS

Tavas ieceres tiks atzinīgi novērtētas, taču īstenot tās vajadzēs palēnām, ejot soli pa solim. Situācijai kļūstot saspringtākai, būs vajadzīga lielāka koncentrēšanās un piesardzība. Ja darba kļūst tik daudz, ka grūti izlemt, ko darīt vispirms, ko atlikt uz vēlāku laiku, vadies pēc principa – labāk zīle rokā nekā mednis kokā! Vēlāk lielāku uzmanību pievērs mājas dzīvei un tuvinieku prasībām.