Pienācīgs izskats arī ikdienišķos brīžos

“Es tikai ātri aizskriešu līdz veikalam” vai “šajā laikā neviens no paziņām kafejnīcā nebūs”- ir nācies pie sevis šo teikt? Tajos brīžos tiek uzvilktas izsēdēto ceļgalu treniņbikses un bezformīgo svīteri. Un ļoti bieži tajos brīžos notiek “liktenīgās” tikšanās. Ikviens no mums ir bijis neīstajā vietā, neīstajā laikā UN NEĪSTAJĀ APĢĒRBĀ. Tad šī pēdējā ir lieta jeb paradums, kuru varam ietekmēt mēs paši jau pašos pirmsākumos.

Atstāj skapī tikai to apģērbu, kurā Tu sev droši vari teikt, ka “šis ir apģērbs, kurā jūtos ne tikai ērti un brīvi, bet arī izskatos labi, pieklājīgi un cieņpilni. Atstāj TIKAI tādu apģērbu, kurā labprāt satiktu savus kolēģus, bijušo vai sen neredzētus skolas biedrus. Tie laiki ir pagājuši, kad skapī ir “topiņš priekš talkas, ja maijs būs karsts” vai apģērbs nolūkam “svīteris sēņošanai, jo šis ir mans laimīgais”. Nē, viss! Šis svīteris var izrādīties laimīgais necerēto paziņu pievilkšanā. Tāpēc arī atpūtas un brīvā laika apģērbam ir jābūt pienācīgam. Jūs jutīsities ne tikai labi un skaisti, bet jūsos būs iekšējā pārliecība un drošība, ka arī no malas izskata%es labi. Kvalitatīvs apģērbs ir apģērbs , kas ir kvalitatīvi darināts un izgatavots no augstvēr[giem materiāliem. Ieguldījums labā apģērbā ir nevis luksusa vajadzība, bet nepieciešamība, ja vēlaties pats labi justies, justies pārliecināts par sevi un neizjust kaunu neērtās situācijās.

Mūsu dzīvē jau tā ir tik daudz neparedzamu brīžu, tad izbēgsim no tiem, kurus varam novērst!