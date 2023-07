Pirms bērnu sūtīšanas uz nometni aicina vecākus pārliecināties, vai tās darbība vispār ir atļauta

VBTAI norādīja, ka ik gadu Latvijā tiek fiksētas nometnes, kuras nav nedz saskaņotas, nedz to organizatori apguvuši nepieciešamās prasmes bērnu ilgstošai pieskatīšanai. Nereti šādās nometnēs nav arī nepieciešamā personāla.

Pirms parakstīt nometnes līgumu, ar to būtu rūpīgi jāiepazīstas, kā arī jāuzdod visi nepieciešamie jautājumi, piemēram, par to, vai viss nometnes personāls ir atbilstoši apmācīts, vai ir pieejama medicīniskā palīdzība un tamlīdzīgi. Savukārt par to, vai nometne ir reģistrēta saskaņā ar normatīvo regulējumu, vecāki var pārliecināties vietnē "www.nometnes.gov.lv".

VBTAI piebilda, ka svarīgi izvērtēt arī, vai nometne sniegs bērnam drošu vidi, nodrošinās tā fiziskās un intelektuālās vajadzības, kā arī, vai ir kādas īpašas lietas, ko nometnes vadītājam vajadzētu zināt par bērna veselības stāvokli, īpašām prasmēm un vajadzībām.