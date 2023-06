Piesargies no saldiem komplimentiem - horoskops visām zodiaka zīmēm no 5.06. līdz 11.06.

AUNS

Uz savām vēlmēm un iespējām raugies reālistiski, nelolo ilūzijas, neuzskati sevi par labāku, nekā tas ir patiesībā. Stāvi stingri uz zemes arī tad, ja kļūst garlaicīgi un tā vien gribas uzlikt rozā brilles. Ja ļausi vaļu iegribām un nekontrolēsi tēriņus, būs grūti izskaidrot, kā, neko lielu un dārgu nenopērkot, varēji tik daudz iztērēt. Atceries ne aizņemties, ne aizdot naudu nav ieteicams.

VĒRSIS

Iespējami pārpratumi, neskaidrības un maldīgi apsvērumi. Piesardzīgi izturies pret jauniem sadarbības piedāvājumiem. Neapskaud tos, kam panākumi nāk vieglāk nekā tev. Arī tev ir savas stiprās puses, tikai tās jāapzinās un jāmāk pareizi izmantot. Par iedvesmas un interešu trūkumu sūdzēties nevarēsi, grūtāk būs atrast cilvēkus, kas gatavi darboties ar tikpat lielu aizrautību kā tu.

DVĪŅI

Neskatoties uz to, ka iespēju izpausties darbā un biznesā netrūks, arī ezoteriskas lietas tevi neatstās vienaldzīgu. Neraizējies, ja tava filozofiskā nostāja un izvēlētais dzīves ritms nesaskan ar apkārtējo vēlmēm un interesēm. Atrodi brīdi, lai izvērtētu personīgo dzīvi, rastu motivāciju sevis pilnveidošanai. Turpinājumā sabiedrībā neaprunā citus, ja negribi, lai apmelojumi pagriežas pret tevi pašu.

VĒZIS

Tuvākajās dienās neizlaid no acīm tos, kas ar tevi nav vienisprātis. Viņu vērptās intrigas var radīt saspringtu gaisotni. Nebūs viegli pielāgoties mainīgām situācijām, aprast ar jauniem apstākļiem. Paredzēt, kuri klupšanas akmeņi sagādās vislielākās galvassāpes, būs grūti. Jaunu neko nemeklē, atceries to, kas reiz palīdzējis atgūt ticību saviem spēkiem.

LAUVA

Apkārt valdošā steiga un stress liks nedaudz panervozēt. Nepārdzīvo, ja pie kāda darba nākas piestrādāt ilgāk un pacietīgāk. Nebaidies kļūdīties, jo tieši tas palīdzēs pareizi novērtēt savas spējas, akcentēt pozitīvo un novērst trūkumus. Kamēr dari kaut ko vienu, nedomā par iespējām, kas pa to laiku paslīd garām, esi organizēts. Vērtību sistēmā, kas līdz šim tevi apmierināja, iespējamas būtiskas izmaiņas.

JAUNAVA

Netiecies pēc pārmaiņām, nemeklē jaunus iespaidus. Pietiekami daudz pozitīvu emociju sniegs ierastā vide. Esi komunikabls, atsaucīgs, uzturi kontaktus ar draugiem, paziņām, pārrunā aktuālus jautājumus, diskutē, meklē atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Turpini ticēt kopīgiem nākotnes plāniem, pat ja tie šķiet tāli un nesasniedzami.

SVARI

Sarežģījoties finansiālajai situācijai, nestreb karstu, apsver vairākas risinājuma iespējas. Tiec galā ar neskaidrībām un sāc rīkoties, centies atstāt draudzīga un uzticama cilvēka iespaidu, esi komunikabls, atvērts jauniem kontaktiem. Vislabākos panākumus gūsi, ja nesēdi uz vietas un negaidīsi uz citiem, bet uzrunāsi cilvēkus, ar kuriem gribētu sadarboties.

SKORPIONS

Var uzrasties daudz neatliekamu darbu, ar kuriem, gribi vai ne, būs jātiek galā. Nesaputrojies, jo vēlāk nāksies sākt visu no sākuma. Atrodoties grūtas izvēles priekšā, filozofisks miers noderēs vairāk nekā drudžaina rosība. Turpinājumā, ap tevi var būt daudz glaimojošu un liekulīgu cilvēku – neuzticies viņiem! Pret uzslavām un komplimentiem izturies piesardzīgi.

STRĒLNIEKS

Neuzdod muļķīgus jautājumus, nejaucies lietās, kas neietilpst tavā kompetencē. Finansiālā situācija var diezgan strauji mainīties, jo iespējami gan pēkšņi, neplānoti ienākumi, gan arī tēriņi. Ja uzmanīgi sekosi līdzi notiekošajam, itin veiksmīgi pielāgosies mainīgajiem apstākļiem un spēsi apmierināt savas un ģimenes vajadzības. Ļaujies rotaļīgiem, spontānas kaislības un sajūtu pilniem mirkļiem kopā ar mīļoto.

MEŽĀZIS

Darba būs diezgan daudz, jo būs jātiek galā ne tikai ar aktuālajiem darbiem, bet jāizdara līdz galam arī iepriekš nepabeigtie procesi, vai jālabo pieļautās kļūdas. Nežēlojies, neieslīgsti pašanalīzē, bet mērķtiecīgi rīkojies. Uz satraucošu ziņu nereaģē uzreiz, pagaidi, līdz norimst pirmā mirkļa satraukums. Ieklausies viedu cilvēku teiktajā.

ŪDENSVĪRS

Liec lietā izdomu, ļaujies sportiskam azartam, taču kontroli pār sevi un apkārt notiekošo nezaudē. Jo mazāk iemesla dosi kritikai, jo vieglāk būs saglabāt labu noskaņojumu un emocionālo līdzsvaru. Tas palīdzēs ievirzīt notikumus vēlamajā gultnē un gūt labus rezultātus. Turpinājumā seko līdzi saviem tēriņiem, nepērc neko lieku.

ZIVIS

Tiklīdz sāksi apņēmīgi virzīties uz nosprausto mērķi, iespējamas sīkas nepatikšanas. Savus nolūkus neslēp, domstarpības risini atklāti un no sava viedokļa nekautrējies. Neuzņemies pienākumus savtīga aprēķina dēļ vai tāpēc, lai kādam izpatiktu. Ne viens, ne otras iemesls nebūs tā vērts, lai darītu to, kas tev nepatīk. Tas palīdzēs objektīvāk novērtēt izredzes gūt panākumus un pasargās no haotiskas rosīšanās.