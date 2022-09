Darbību uzsācis Latvijā pirmais Zirgu Terapijas centrs

Zirgu Terapijas centrs piedāvā trīs galvenos darbības virzienus: Zirgterapiju personības attīstīšanai, Zirga asistētu psihoterapiju un speciālas programmas uzņēmumiem un vadītājiem. Šobrīd centrā nodarbības vada zirgu treneris un psihoterapijas speciālists apmācībā.

Zirgu Terapijas centrs.

Pateicoties zirgu asistētai terapijai un psihoterapijai, cilvēkam ir iespēja attīstīt saskarsmes iemaņas un līdera potenciālu. Kā arī dziedēt emocionālas traumas, paaugstināt pašvērtējumu un pārliecību par sevi.

“Zirgu Terapijas centra izveide bija mans sapnis, ko beidzot izdevies realizēt”, stāsta centra izveidotāja Iveta Dzērve. “Jāatzīst, ka ceļš uz to nav bijis ātrs un viegls. Pirmkārt, vajadzēja ne tikai izveidot savu zirgu komandu, bet arī to atbilstoši apmācīt. Nākamais uzdevums bija infrastruktūra. Piemēram, uzbūvēt slēgtu manēžu, lai cilvēkiem būtu iespējams izmantot mūsu pakalpojumus neatkarīgi no laika apstākļiem. Aptuveni gadu slīpējām gan programmu, gan arī savu pieredzi un tagad jau aktīvi varam piedāvāt nodarbības Zirgu Terapijas centrā. Mūsu klientu vidū ir visa vecuma klienti, sākot no bērniem līdz pieaugušajiem sirmā vecumā un esam patiesi gandarīti, ka daudzi jau kļuvuši par mūsu patstāvīgajiem klientiem.”

Dace Kačkāne.

Zirgu asistēta terapija un mācīšanās pasaulē ir pazīstama jau vairāk kā 25 gadus, ieņemot stabilu vietu daudzās pasaules valstīs. Sākotnēji popularitāti gūstot Amerikas Savienotajās valstīs, vēlāk jau Lielbritānijā, Īrijā, Beļģijā un daudzās citās Rietumvalstīs.

Dace Kačkāne, psihoterapijas speciālists apmācībā: “Studējot psihoterapiju, interesējos arī par zirgu līdzdalību terapijā. Sāku padziļināti apgūt arī šīs zinības un jau vairākus gadus aktīvi praktizēju klientu konsultēšanu, piedaloties zirgam – asistentam. Pirms pieciem gadiem uzsāku arī savu pirmo pilotprojektu "Saskarsme ar zirgu" cilvēkiem ar insultu biedrībai "Vigor".

Domāju, ka līdz šim Latvijā Zirgu asistēta terapija nav bijusi pieejama, jo ir “jāsakrīt” vairākiem saskaitāmajiem, lai šādu centru varētu izveidot. Pirmkārt, ir patiesi jāiepazīst cilvēki un zirgi, lai varētu profesionāli darboties zirgu asistētas terapijas un mācīšanās modelī. Otrkārt, ļoti būtiska ir infrastruktūra, kurā šis pakalpojums tiek nodrošināts. Piemēram, būtisks nosacījums ir vide, lai nodarbības laikā telpā atrastos tikai terapeits vai treneris un klients. Treškārt, infrastruktūrai jābūt pielāgotai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un jābūt iespējai nodarbībās piedalīties dažādos laika apstākļos.”.

Kāpēc zirgs? Dabā zirgi ir medījums, tāpēc viņi ir ļoti jutīgi pret vidi sev apkārt, jo no tā atkarīga viņu dzīvība. Zirgi izteikti jūt apkārtējo ķermeņa valodu, nodomus, trauksmes līmeni, ievēro mazākās izmaiņas detaļās apkārtējā vidē. Tas nodrošina zirgu izdzīvošanu dabā.

Neskatoties uz faktu, ka gadu tūkstošu laikā cilvēks ir zirgus pieradinājis, tie ir saglabājuši spēju sajust citu radību patiesos nodomus. Lai medījuma dzīvnieks varētu izdzīvot, viņam ir svarīgi zināt, ko otrs jūt un ātri uztvert kā ziņa tiek nodota ārpasaulei. Pateicoties izteiktam jūtīgumam un piemītošajai iezīmei reaģēt šeit un tagad, zirgi ir lieliski dalībnieki nodarbībās ar cilvēku.