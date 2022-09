Sausu matu kopšana

Pasargā matus no karstuma ietekmes. Matu taisnotāja, fēna un lokšķēru izmantošana bojā matu aizsargslāni, tāpēc ieteicams no tiem izvairīties. Taču, protams, tā kā ikdienu ir grūti iedomāties bez kāda no šiem matu veidošanas piederumiem, pirms to izmantošanas parūpējies par matu aizsardzību, izmantojot izsmidzināmos līdzekļus aizsardzībai pret karstumu, kā arī lietojot matu fēnu un taisnotāju saudzīgākajā darbības režīmā.