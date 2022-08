Vecāku priekšrocības: ko der zināt un kas pienākas

Tomēr ir vēl vairākas priekšrocības, ar kurām darba devējam ir jārēķinās, taču pašam viņam tās konkrētajam darbiniekam nav jāpiedāvā. Tāpēc svarīgi ir to zināt pašiem un laikus to pildīšanu arī pieprasīt.

Viena no priekšrocībām ir iespēja pieprasīt atvaļinājumu vasarā. Tas pienākas darbiniekam, kuram ir bērns līdz trīs gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz astoņpadsmit gadu vecumam. Tiesa gan, atvaļinājumu var pieprasīt jebkurā citā darbiniekam nepieciešamā laikā, taču būtu ieteicams to pieteikt un saplānot laikus, jo tādā gadījumā darba devējam būs grūtāk no šā punkta pildīšanas atteikties.

Vecākiem atkarībā no bērnu skaita un vecuma pienākas arī papildatvaļinājums, kuru arī vajadzētu pieteikt un noformēt laikus:

* ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem līdz 14 gadu vecumam, tad pienākas viena papildu atvaļinājuma diena;

* ja aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu līdz 16 gadu vecumam, pienākas trīs papildu atvaļinājuma dienas;

* ja aprūpē ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, tad papildus var saņemt trīs dienas pie atvaļinājuma.

Vēl ir papildu atvieglojums darbiniekam, kuram ir bērns līdz pusotra gada vecumam – šādā gadījumā darba devējam būtu jānodrošina papildu pārtraukumu bērna barošanai. Par šādu vajadzību darba devējam ir jāpaziņo laikus, un to var pievienot pārtraukumam darbā vai pēc darbinieka lūguma pārcelt uz darba laika beigām.

Darbinieku skaita samazināšanas un atlaišanas situācijā priekšroka turpināt darba attiecības dodama darbiniekiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem, bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem, arī vecākiem, kuriem ir divi vai vairāk apgādājamo. Protams, šie nosacījumi darbojas, ja atlaižamo darbinieku darba rezultāti un kvalifikācija jūtami neatšķiras.

Kā Mammamuntetiem.lv sarīkotajā diskusijā izteicies Latvijas Brīvo arodbiedrību konsultants Kaspars Rācenājs: “Ir teiciens – tiesības pieder modrajiem. Jo vairāk mēs zinām savas tiesības, jo izdevīgākā un prioritārākā situācijā esam, tāpēc darbiniekiem būtu jāzina savas tiesības. Ir tādas tiesības, kuras darba devējam nav obligāts pienākums piešķirt, tāpēc labāk ir, ja darbinieks pats par tām būs informēts un arī tās pieprasīs.”