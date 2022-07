Sieviete atzīstas: man bija sānsolis. Vai stāstīt par to vīram?

Kāda Mammamuntetiem.lv lasītāja atzīstas – man bija sānsolis – un lūdz padomu, vai atklāt par to vīram?

Situāciju komentē Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un Psihoterapijas klīnikas ārsts-psihoterapeits Ernests Pūliņš-Cinis.

Sānsolis, krāpšana, vienas nakts sakari, esot citās attiecībās vai laulībā, visai plaši tiek atspoguļoti kā filmās, tā seriālos, mākslā, literatūrā. Bet kad pašam dzīvē gadījusies šāda lieta, var rasties apjukums – ko tālāk ar šo informāciju darīt? Noklusēt? Pateikt partnerim un lūgt piedošanu? Un ja tāpēc izjūk laulība? Jautājumu daudz.

Kā jau daudzās lietās, arī šajā jautājumā nav vienas pareizās atbildes un vadlīnijas, kā būtu jārīkojas visiem, kas šādā situācijā nonākuši. Ir jāskatās, kāds ir partneris un kāds tas, kurš ir krāpis, kāda ir attiecību kvalitāte un nākotnes perspektīva.

“Manuprāt, ideālajā gadījumā jau attiecību sākumā, pirms vēl ir noticis kāds sānsolis, to varētu pārrunāt – vai labāk partnerim to izstāstīt otram vai ne? Tas ir lieliski, ja attiecībās ir tik brīva vide un var runāt par jebko,” teic speciālists un piebilst, ka tas, vai to labāk stāstīt vīram vai ne, lielā mērā atkarīgs no potenciālās vīra reakcijas uz šiem jaunumiem.

Kā zināt, kā reaģēs partneris?

“Varu tomēr iztēloties, ka būs attiecības, kur to nevajadzētu atklāt, jo tas varētu būt ārkārtīgi destruktīvi. Īpaši, ja partneris ir izteikti greizsirdīgs, nepārliecināts par sevi – iespējams, šādam partnerim to labāk neteikt,” vērtē ārsts. Kā uzzināt, kā uz šādu situāciju varētu reaģēt partneris? Ir jāpazīst sevi un savu partneri, lai par to varētu spriest. Iespējams, ka attiecību laikā jau ir novērots, kā izturas partneris.

Tomēr, ja māc šaubas par to, var pa solīšiem vērtēt, kā partneris uz to varētu reaģēt. Sākotnēji var paskatīties, vai attiecību vide ir tik brīva un pajautāt partnerim – kā būtu, ja es tev pateiktu, cik ļoti pievilcīgs man šķiet šis vīrietis vai sieviete? Iespējams, ka kādas greizsirdības jūtas radīsies, bet vai tas būs traki destruktīvi? Kā reaģē partneris, ja sieva saka, ka viņa jūtas vientuļi, kad vīra nav mājās? Ja vīrs nevar izturēt sarunu par šādām lietām (piemēram, argumentē, ka viņš taču strādā un visu nopērk), tad paredzams, ka viņš nevarētu izturēt ar to, ka sieva atklāj, ka viņai ir bijis sānsolis.

Protams, nevajadzētu katru reizi, kā ieraugām kādu simpātisku cilvēku vai mums rodas kādas fantāzijas, to darīt zināmu partnerim. Bet vajadzētu būt kā, ka varam brīvi par to runāt. Ja attiecībās ir brīva vide, ja attiecībās var runāt par emocijām, fantāzijām un vēlmēm un ja sieva redz, ka partneris to varēs izturēt, tad labāk par to ir runāt, uzskata speciālists. Sievu negrauzīs vainas sajūta, bet vīrs būs informēts un pāris varēs izvērtēt, kāpēc tā ir gadījies un kā rīkoties tālāk.

Vai es vēlos par to pastāstīt?

Iespējams, ka viena no pirmajām vēlmēm ir šo noslēpumu paturēt sevī un partnerim to noklusēt. Paturot sevī, ir iespēja, ka vainas apziņa vai kauns tik ļoti grauzīs, ka cilvēkam kritīsies dzīves kvalitāte. Ja tas visu laiku ir prātā un neliek mieru, iespējams, ka veselīgāk būtu to izstāstīt, uzskata Pūliņš-Cinis.

Tomēr, ja pats krāpējs ar to var samierināties, viņam ir apziņa, ka tas bija ne visai gudrs gājiens, viņš apzinās, ka tā darīt nevajadzētu, iespējams, ka šajās attiecībās to var paturēt pie sevis.

Svarīgi visā šajā ir sevi nemānīt, ka alkohols to izdarīja. Arī alkohola reibumā cilvēks pats pieņem lēmumus un viņa rīcību kontrolē apziņa. Nenoliedzami to ir vieglāk izdarīt, jo ir mazinājusies paškritika.

Kāpēc paslīd kāja

Vai sānsolis vienmēr kaut ko nozīmē? Vai tas nozīmē, ka sieva nemīl vīru, vīrs nepievērš pietiekamu uzmanību sievai, ka sekss ir slikts? Kā atzīmē ārsts – sānsolis var nozīmēt visu ko. Viens no variantiem ir, ka cilvēkam nav liela pieķeršanās otram un tāpēc spert sānsoli šķiet ļoti viegli. Tas var būt arī kā eksperiments, sevis izzināšana un sevis izpētes laiks, kas vairāk novērojams jaunībā, tomēr kādreiz cilvēki arī briedumā sevi izzina šādā veidā. Tomēr tas var būt arī jautājums par attiecībām, norāda speciālists. Visai bieži tas var būt saistīts ar neapmierinātību attiecībās, tostarp seksuālajās. Ja partneris neieklausās, nespēj dot to, ko vēlas otrs, iespējams, rodas vēlēšanās izmēģināt seksuālās attiecības ar citu partneri.

Kā reaģēt, ja partneris pasaka, ka ir krāpis

Visticamāk, šāda ziņa nāk kā liels pārsteigums un būtu tikai atbalstāmi palūgt laiku apdomāties. Cik iespējams, vēlams izrunāt šādus jautājums – kā tas ir licis justies, ko tas varētu nozīmēt attiecībām, kā tas ietekmē turpmāko spēju uzticēties. Kopīgi vajadzētu apspriest, kāda būs attiecību nākotne.

Ja ir nolemts attiecības saglabāt, ir ļoti svarīgi turpmākajos strīdos to nepieminēt un nošķirt strīdus. Protams, ne vienmēr tā izdodas. Diemžēl bieži cilvēki nepazīst savu partneri pa īstam. Tikai ejot laikam, pārdzīvojot krīzes, viens otru var iepazīst. Izejot cauri rozā briļļu periodam, saskaroties ar pirmajām grūtībām, atrodot savu “es”, esot attiecībās, var domāt, ka partneris ir iepazīts un iegūts pozitīvs skats par nākotni, zinot arī partnera trūkumus.