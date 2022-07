Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 25.07. līdz 31.07.

Pirmdiena, 25. jūlijs

Jēkabi. Saimnieku diena

Līdz Jēkabiem pabeidz siena pļauju un sāk rudzu un miežu pļaušanu. Jēkabdienu uzskata par pirmo rudzu pļaujas dienu. Šajā dienā katrā mājā uz galda jābūt rudzu maizei ar biezputru. Jaunajai maizei par godu ne vien pušķo abru, bet arī kauj jēru, dara alu un cienā radus un kaimiņus. Ja Jēkaba diena ir skaista, būs bagāta raža. Ja Jēkaba dienā ap sauli daudz mazu mākonīšu, tad ziema būs bagāta ar sniegu.

Vārdadienu svin Jēkabs, Žaklīna

Dilstošs mēness Dvīņu zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 26. diena no pulksten 1:31 – ATPŪTAS DIENA. Atturieties no aktivitātēm, neauglīgiem ķīviņiem un sarunām. Atpūtieties. Tiecieties tikai ar pašiem uzticamākajiem. Izvērtējot dzīvi, citu trūkumus, atšķiriet īstenību no šķietamības. Pastiprināta iespēja tikt apzagtam. Taupiet naudu. Nesāciet neko jaunu, radīsies tikai zaudējumi un kaitējumi.

Pašsajūta. Ieteicama badošanās, nomierinoša masāža. Atturieties no alkohola. Jutīgi krusti un āda.

Čika laiks: 11:14-20:54

Saule lec pulksten 5:16

Saule riet pulksten 21:42

Otrdiena, 26. jūlijs

Annas. Saimnieču diena

Pēc latviešu ticējuma – Annas ir Saimnieču diena, kurā uz mājām pārveda jauno saimnieci. Annas, tāpat kā Jēkaba diena, bija iecienīta kāzu svinēšanai. Šajā dienā raudzīja pirmos kartupeļus un burkānus un kāva pirmo aunu. Tautas ticējums vēsta – ja Annas dienā nosit zirnekli, tad aitas sprāgst.

Vārdadienu svin Anna, Annija, Ance

Jauns mēness Vēža zvaigznājā, kulminācija 28. jūlijā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 27. diena no pulksten 2:08 – MEDITĀCIJU DIENA. Šī diena var sniegt intuitīvas atklāsmes. Ieteicams meditēt, uzklausīt vecākus cilvēkus un atdot parādus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena jebkurai darbībai, sevi pilnveidojot. Nelietojiet alkoholu. Nepārslogojiet kājas. Attīriet organismu, apmeklējiet baseinu.

Saule lec pulksten 5:18

Saule riet pulksten 21:40

Trešdiena 27. jūlijs

Vārdadienu svin Marta, Dita, Dite

Jauns mēness Vēža zvaigznājā, kulminācija 28. jūlijā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 28. diena no pulksten 3:00 – APCERES DIENA. Viena no labvēlīgākajām dienām ar ļoti harmonisku enerģētiku. Iespējama garīga apskaidrība. Ļaujieties apcerei. Meditācija veicina atklāsmi, rada tieksmi uz gaišiem, cēliem darbiem. Uzturiet labu garastāvokli, ielūkojieties sevī, kontrolējiet emocijas. Praktiska diena – varat iegādāties vērtīgas lietas, pirkt nekustamo īpašumu, sākt mājas remontu. Diena labvēlīga riskantiem pasākumiem, jauniem iesākumiem.

Pašsajūta. Ievērot mērenību it visā. Visjutīgākās – acis.

Saule lec pulksten 5:20

Saule riet pulksten 21:38

Ceturtdiena, 28. jūlijs

Vārdadienu svin Cecīlija, Cilda

Jauns mēness Lauvas zvaigznājā, kulminācija pulksten20:55

Nelabvēlīgs laiks solārijam, vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 29. diena no pulksten 4:07 – TUMSĪBAS DIENA, pēc 20:55 Lunārā mēneša 1. diena.

Lunārā mēneša 29. diena no pulksten 4:07 līdz 20:55 – TUMSĪBAS DIENA Visbīstamākā Mēness diena. Kosmisko ilūziju laiks. Cilvēki kļūst gurdeni, enerģija izsīkst. Pareģojumi ir melīgi, nepatiesi. Grūti pretoties kārdinājumiem. Gavēņa, lūgšanu, grēku nožēlas laiks. Nesāciet, neplānojiet neko jaunu. Pārtrauciet virspusējus, ārišķīgus sakarus. Atbrīvojieties no uzmācīgiem, nekārtīgiem cilvēkiem, neķītrām domām, viltus draugiem. Šajā dienā ieteicams palikt mājās, aizdegt sveci. Izvairieties no tumšām telpām, duļķaina ūdens, netīrības un nekārtības apkārtējā vidē. Izvērtējiet mēneša laikā padarīto, izdariet secinājumus. Pašsajūta: Veselības rezerves ierobežotas, īpaši vīriešiem. Attīriet organismu. Pirms gulētiešanas ieteicama duša. Jutīga taisnā un resnā zarna.

Lunārā mēneša 1. diena no 20.33 – PLĀNOŠANAS DIENA. Šajā dienā dzimušas idejas, sapņi un plāni ir ar lielu piepildīšanās potenciālu. Dienu veltiet tādām domām un plāniem, kas spēj apskaidrot garu un padarīt gaišāku dzīves ritmu. Pieskatiet domas un vēlmes – tās var piepildīties.

Pašsajūta. Nepārpūlieties! Dzīvības enerģija ir minimāla. Jo īpaši to izjūt vīrieši. Meditējiet, domas koncentrējiet uz gaismu. Pazemināta imunitāte. Jutīga galva, galvas smadzenes, seja, acis. Nelietojiet alkoholu un asus ēdienus!

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 28. jūlija pulksten 8:55 līdz 29. jūlija pulksten 8:55

Čika laiks: 3:54-9:36

Saule lec pulksten 5:22

Saule riet pulksten 21:36

Piektdiena, 29. jūlijs

Vārdadienu svin Edmunds, Edžus, Vidmants

Jauns mēness Lauvas zvaigznājā, kulminācija 28. jūlijā

Nelabvēlīgs laiks solārijam, vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 2. diena no pulksten 5:22 – PĀRBAUŽU DIENA. Laba diena pētījumiem, informācijas iegūšanai. Jaunus darbus nesāciet, pārdomājiet plānus un krājiet spēkus. Īpaša pārbaužu diena – varat pārbaudīt draugus, produktus. Kas izraisa nepatiku, tiem labāk neuzticieties. Varat lūgt žēlastību un piedošanu. Dāsnums sniegs augļus nākotnē. Nepiesavinieties otra īpašumu. Intuīcija nepievils. Neiesaistieties konfliktos, atturieties vētraini paust emocijas.

Pašsajūta. Nepārēdieties, neesiet skopi, alkatīgi. Varat sākt vingrošanas nodarbības.

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 28. jūlija pulksten 8:55 līdz 29. jūlija pulksten 8:55

Saule lec pulksten 5:24

Saule riet pulksten 21:34

Sestdiena, 30. jūlijs

Starptautiskā draudzības diena

Šos svētkus jau vairākus gadus svin virkne Latīņamerikas valstu. Tās izcelsme meklējama Paragvajā, kur to, domājams, sāka atzīmēt 1958. gadā. Kopš pagājušā gada arī ANO 30. jūliju atzinusi par Starptautisko draudzības dienu.

Vārdadienu svin Valters, Renārs, Regnārs

Jauns mēness Lauvas zvaigznājā, kulminācija 28. jūlijā

Nelabvēlīgs laiks solārijam, vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 3. diena no pulksten 6:42 – AKTĪVAS CĪŅAS DIENA. Laiks rīkoties. Cilvēki ar vāju enerģētiku kļūst pasīvi, aizdomīgi, iegrimst stagnācijā. Nesāciet ko principiāli jaunu. Dienas enerģija laba tiem, kas aizstāv cildenus mērķus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena lielai fiziskai slodzei, lai uzkrātā enerģija “nesarūgtu” pašos. Jutīgs kakls, pakausis, skausts, dzirdes orgāni, nervi.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 7:29-21:10

Saule lec pulksten 5:26

Saule riet pulksten 21:32

Svētdiena, 31. jūlijs

Vārdadienu svin Ruta, Rūta, Angelika, Sigita

Augošs mēness Jaunavas zvaigznājā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram un solārijam, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai.

Nelabvēlīgs laiks attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 4. diena no pulksten 8:03 – PĀRDOMU DIENA. Pavadiet dienu vientulībā, izvairieties no būtisku lēmumu pieņemšanas. Katrs saņem pēc nopelniem. Esiet labi pret tuviem cilvēkiem. Labāk desmit reizes padomājiet, pirms izlemjat. Varat atrast pazudušas lietas, sastapt sen neredzētus, bet kādreiz tuvus cilvēkus.

Pašsajūta. Enerģētiski smaga diena, labāk to veltiet atpūtai. Pastaigājieties mežā. Nelietojiet alkoholu. Jutīga rīkle, kakls.

Saule lec pulksten 5:27

Saule riet pulksten 21:30