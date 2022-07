Daudz jaunu pozitīvu emociju - horoskops visām zodiaka zīmēm no 25.07. līdz 31.07.

AUNS

Jo stabilākas būs tavas attiecības ar līdzcilvēkiem, jo vieglāk būs pārvarēt nedrošību un šaubas. Par nopietnām lietām nejoko, tuvu cilvēku pacietību nepārbaudi. Katrā sarežģītā situācijā mēģini saskatīt kaut ko pozitīvu un pamācošu. Drīzumā īstenot iecerēto kļūs vieglāk, sadarbība ar lietišķiem cilvēkiem būs veiksmīgāka.

VĒRSIS

Naudas pelnīšana padosies, ja veltīsi tam pietiekami daudz laika un enerģijas, ja rīkosies pārdomāti, pareizi novērtēsi savas spējas un varēšanu. Tomēr iekrāt diez vai izdosies, jo par spīti taupībai tēriņu netrūks. Iespējama nesaprašanās ar tuviniekiem, jo tā vietā, lai atbalstītu, viņi tevi kritizēs un uzstājīgi mēģinās panākt savu. Negaidi no dzīves pārāk daudz, un tu nebūsi vīlies.

DVĪŅI

Saprašanās ar apkārtējiem būs labāka, ja nekritizēsi un nenosodīsi. Esi elastīgs, rēķinies ne tikai ar savām nepilnībām, bet arī ar citu vājībām un neizlēmību. Ja esi labi atpūties, nebūs viegli atgriezties ierastajā dzīves ritmā. Tas būs labs garīgās varēšanas un gribasspēka treniņš. Gribēsi saglabāt vasaras sajūtu pēc iespējas ilgāk. Var uzrasties jauni ienākumu avoti, negaidīts mantojums vai dāvinājums.

VĒZIS

Bruņojies ar pacietību. Pieņem kritiku – no malas kļūdas labāk redzamas. Tas norūdīs, palīdzēs ieraudzīt sevi citā gaismā. Seko intuīcijai un gaumes izjūtai, tā nepievils. Pat tad, ja izdosies sasniegt tikai daļu no mērķiem, paveiktais priecēs. Veiksies darbi, kas saistīti ar iedziļināšanos, izpēti. Rādot pozitīvu piemēru, panāksi vairāk, nekā uzplijoties ar neatlaidīgiem lūgumiem un pamācībām.

LAUVA

Neļauj sevi iesaistīt bezjēdzīgā strīdā. Lielu aktivitāti neizrādi. Ja iespējams, pasēdi, paklusē, pārdomā savu rīcību un attieksmi pret apkārtējiem. Kad runa ir par iespējām paplašināt savu ietekmi darbā vai biznesā, esi disciplinēts, neatlaidīgs un nepiekāpīgs. Turies tālāk no neapmierinātiem, emocionāli „uzvilktiem” cilvēkiem. Atpūties ūdens tuvumā, ieklausies dabas skaņās vai baudi labu mūziku.

JAUNAVA

Citi pret taviem pārdzīvojumiem izturēsies diezgan nevērīgi, iespējams, pat atļausies pasmaidīt. Pamēģini nomainīt nopietnību pret rotaļīgu vieglumu. Uzsākot tālejošu plānu īstenošanu, rīkojies pēc saviem ieskatiem, nevis akli seko citu padomiem un pamācībām. Pat ja pirmajā brīdī tas neizdodas, neatmet cerību – garīgs spēks un pozitīvas emocijas palīdzēs pārvarēt jebkuras grūtības.

SVARI

Pareizi sagrupējot spēkus un atrodot pareizo pieeju, izdosies īstenot daudzas lieliskas ieceres, labot kļūdas un novērst nepilnības. Esi atklāts pret mīļoto cilvēku, klusēšana un puspatiesība mazinās uzticēšanos. Kopīgas aktivitātes ārpus mājām palīdzēs saglabāt optimismu un ticību savām spējām. Izdosies vienoties par to, kur un kā tērēt naudu, kā pavadīt brīvo laiku.

SKORPIONS

Mēneša izskaņā dzīve ieies ierastākās sliedēs, daudz kas kļūs skaidrāks, saprotamāks, būs vieglāk saprasties ar tuviniekiem, panākt, ka tiek akceptēta tava izvēle, arī darbā iespējama lielāka pretimnākšana. Tomēr pavisam bez sarežģījumiem neiztiksi, kaitinās sīkas nebūšanas, aizķeršanās. Rūpīgāk saplānojot izdevumus, varēsi ietaupīt vai atļauties kaut ko ārpus ikdienišķā.

STRĒLNIEKS

Atliks tikai izrādīt rakstura stingrību, un tie, kas līdz šim gudri pamācīja, varēs ņemt piemēru no tevis. Darbā tavi panākumi būs atkarīgi no tā, cik ātri atgūsies brīvdienām un cik svarīgi tev būs apliecināt savas darba spējas. Pievērsies ikdienišķu vajadzību apmierināšanai un tēriņiem. Šķietami necilam sasniegumam var izrādīties liela nozīme. Vairies no strīdiem un konfliktiem.

MEŽĀZIS

Atgriezies ierastajā dzīves ritmā, lai arī ar to būs par maz, lai justos drošs par nākotni. Lai izvairītos no sarežģījumiem un vienas problēmas vietā neiedzīvotos citā, pievērs uzmanību juridiskām niansēm, ievēro nepieciešamās formalitātes. Atturies no subjektīviem spriedumiem un vienpersoniskiem lēmumiem – kopīgu interešu ignorēšana negatīvi ietekmēs sadarbību.

ŪDENSVĪRS

Pieņem tev piedāvāto palīdzību. Tiesa, var izrādīties, ka tā nav tik nesavtīga, kā domāji, var zust uzticība kādam no tuviniekiem. Pārvari nepatiku, neatstāj situāciju neatrisinātu. Skaidrojot attiecības, balsties uz konkrētiem faktiem nevis iztēles radītām vīzijām – piesardzība un tālredzība pasargās no ne vienas vien aplamas rīcības.

ZIVIS

Mēneša izskaņā pabeidz to, kam iepriekš nepietika laika vai pacietības, un tikai tad ķeries pie jaunu ieceru īstenošanas. Liec lietā iegūtās zināšanas, esi taisnīgs. Lai nepiesaistītu sev nevajadzīgu uzmanību, ar to, kas tev pieder, nelielies. Esi pacietīgs, to, kam jānorit lēni un mierīgi, nesteidzini. Nepārvērtē kāda tuvinieka padomu, negribot, viņš var izdarīt tev lāča pakalpojumu.