Kvalitatīvas saulesbrilles aizsargā acis no UV staru kaitīgās ietekmes. Viens no kvalitatīvu saulesbriļļu kvalitātes rādītājiem ir ultravioleto staru filtrs, kuram jābūt vismaz 99 procentiem. (Foto: Agence String / SplashNews.com/ Vida Press)

Kas jāņem vērā, lai nopirktu labas saulesbrilles?

Mūsdienās saulesbrilles bieži vien tiek uzskatītas par modernu aksesuāru, aizmirstot, ka tām ir ļoti svarīga funkcija – pasargāt acis no saules ultravioletā starojuma, kuru atšķirībā no redzamās gaismas un infrasarkanā starojuma (siltums) mūsu maņu orgāni nespēj atpazīt, un līdz ar to šis starojums var kaitēt redzei. Stāsta oftalmologs Ralfs Birķis.