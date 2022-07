FOTO: pēdējā ukraiņu kontrolētā dzemdību nodaļa Donbasā. "Dažreiz mazuļus sagaidām arī bombardēšanas laikā"

"Dažreiz mums ir nācies sagaidīt mazuļus arī bombardēšanas laikā," stāsta centra vadītājs ārsts Ivans Ciganoks. "Dzemdības ir process, ko nevar apturēt."

Centrs, kas atrodas aptuveni 40 kilometru no tuvākās frontes līnijas, sniedz skaudru priekšstatu par ciešanām, ko karš nodara grūtniecēm – viņu satraukumu par to, kur viņas varēs dzemdēt, bailes par to, vai slimnīcai neuzbruks. Ārsti novērojuši, ka tas viss rezultējas ar paaugstinātu priekšlaicīgu dzemdību risku.

Ciganoks baidās, ka stress, ko rada dzīve zem lidojošām Krievijas raķetēm, ir izraisījis priekšlaicīgu dzemdību pieaugumu. Tas izriet no centra sākotnējiem datiem, kas novēroti arī citviet kara zonās.

Katjas Buravcovas otrais bērns Iļjuša bija starp tiem, kas dzimuši priekšlaicīgi - viņš pasaulē nāca nieka 28 nedēļās. "Ja nebūtu mūsu centra, viņam būtu "nulle iespēju" izdzīvot," stāsta Ciganoks.

Centra vadītājs ārsts Ivans Ciganoks. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Pateicoties pieejamajam inkubatoram un aprūpei, ko viņš saņēmis 24 stundas diennaktī, mazulim tagad klājas labi.

Aijājot mazo dēliņu, 35 gadus vecā Katja stāsta, ka nav bijusi pārliecināta, kā viņa vispār dzemdēs, jo viņas ciems netālu no pierobežas pilsētas Kurakhovas tika apšaudīts.

"Tu vari būt spiesta dzemdēt arī pagrabā," viņa saka.

2021. gadā aptuveni 12% no nedaudz vairāk nekā 1000 bērnu, kas dzimuši centrā, piedzima pirms 37. grūtniecības nedēļas, liecina Ciganoka "Reuters" sniegtie dati. Ukrainas vidējais rādītājs pirms Krievijas plaša mēroga iebrukuma bija aptuveni 9%.

Kopš 24. februāra iebrukuma 19 no 115 slimnīcā dzimušajiem mazuļiem pasaulē nākuši priekšlaicīgi. Tie ir aptuveni 16,5%. Kopējais jaundzimušo skaits ir zems, jo daudzas grūtnieces aizbēgušas.

Ciganoks centru izveidoja 2015. gadā, gadu pēc tam, kad krievi sagrāba lielas teritorijas Doneckas un Luhanskas apgabalos. Netālu esošā Donecka, lielākā pilsēta reģionā, kurā atrodas arī liels dzemdību nams, 2014. gadā nonākusi pašpasludinātās Doneckas tautas republikas kontrolē.

Ārsts norāda, ka smilšu maisi pie logiem nepavisam neglābs klīniku un tās pacientes tieša trieciena gadījumā, piemēram, kā tas martā notika ar Mariupoles slimnīcu.

Tā kā Mariupoles slimnīca ir iznīcināta, bet vēl viena tuvējā klīnika Kramatorskā ir slēgta, Pokrovskas centrs tagad apkalpo atlikušā Ukrainas kontrolētā Doneckas apgabala iedzīvotājus — aptuveni 340 000 cilvēku.

Starp centrā uzraudzītajām grūtniecēm jūnija beigās bija arī 16 gadus vecā Viktorija Sokolovska, kura gaidīja meitiņu.

Starp centrā uzraudzītajām grūtniecēm jūnija beigās bija arī 16 gadus vecā Viktorija Sokolovska (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Apšaude ietekmē manus nervus," viņa "Reuters" pastāstīja pagājušā mēneša beigās, būdama 36. grūtniecības nedēļā. Jaunieti lielākoties uztrauca tas, ka "visa nervozitāte pāries uz mazuli".

Nu Viktorija pasaulē jau sagaidījusi veselīgu meitiņu Emīliju, norāda "Reuters".