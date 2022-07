Mamma jautā: vai pusaudzi uz "Positivus" drīkst pavadīt viņa pilngadīgais brālēns?

“Jā, pilngadīga persona var pavadīt pusaudzi, taču viņam ir jābūt nepilngadīgās personas tuvumā, lai varētu uzraudzīt viņu,” Mammamuntetiem.lv informē festivāla organizatoru pārstāve Elva Lorence un piebilst, ka

galvenie koncerti un aktivitātes Positivus festivālā notiek vēlās vakara un nakts stundās, tāpēc pusaudži pasākumu var apmeklēt tikai pilngadīgas personas pavadībā.

Arī Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa vēsta, ka bērni no 7 līdz 16 gadu vecumam, tātad skolēni, bez vecāku vai citu pilngadīgu personu klātbūtnes var uzturēties publiskās vietās no pulksten 6 līdz 22. Tātad šajā laikā vecāki var ļaut bērniem vieniem pašiem doties uz mācību iestādēm, apmeklēt interešu izglītības nodarbības, doties ciemos pie draugiem.

Arī festivāla teritorijā dienas laikā bez pilngadīga pavadoņa tiks ielaisti pusaudži, kas ir jaunāki par 17 gadiem. Elva Lorence aicina vecākus izvērtēt, cik gatavs ir viņu bērns lielam pasākumam, lai to apmeklētu bez pieaugušā, “jo pūlī un plašajā teritorijā pusaudzis var pamatīgi apjukt un pat izbīties, ja viņam ir jātiek galā vienam pašam”.

Atceries!

Ja tavs pusaudzis dodas uz Positivus un viņš vēl nav sasniedzis 17 gadu vecumu:

līdz plkst. 22.00 viņš drīkst atrasties festivāla teritorijā bez pilngadīgas personas

no plkst. 22.00 pusaudzim jābūt kopā ar pilngadīgu personu (arī tiem, kam 16!).

Jāatgādina, ka Positivus festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no piektdienas, 15. jūlija, plkst. 12.00 līdz plkst. 02.00, un no sestdienas, 16. jūlija, plkst. 12.00 līdz 02.00. Savukārt Telšu pilsētiņa apmeklētājiem būs atvērta no 15. jūlija plkst. 10.00 līdz 17. jūlija plkst. 12.00.

