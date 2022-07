Iepazīstinām: GLAMGLOW

Tomēr, ja ir tik daudz produktu, no kā izvēlēties, var būt diezgan mulsinoši saprast, ar ko sākt un kuros produktos ieguldīt.

Par laimi, esam izveidojuši visaptverošu ceļvedi, kas iezīmē galvenās produktu sērijas, kā arī mūsu visu laiku iecienītākos GLAMGLOW produktus, ar kuriem sākt.

GLAMGLOW sejas maskas

Apbrīnots tā novatorisko un ātras iedarbības sejas masku sortimenta dēļ, GLAMGLOW sākotnēji sasniedza savu kulta līmeņa statusu, ieviešot tirgū starptautiski atzītu, novatorisku mālu produktu sēriju. Šie mālu produkti, kas plašāk ir pazīstami kā sejas maskas, ir GLAMGLOW panākumu virzītājspēks.

Šīs efektīvās maskas ir pieejamas dažādās formulās, ļaujot izvēlēties perfekto līdzekli savām ādas problēmām un atklāt A saraksta slavenību ādas noslēpumu.

Tā kā dažādas maskas novērš ādas sausumu, nepilnības, priekšlaicīgu novecošanos un blāvumu, izvēlēties ideālo risinājumu savai ādai nekad nav bijis viegli.

Dziļi attīroša sejas maska GLAMGLOW Supermud Clearing Treatment Mask

Likvidējiet ādas nepilnības vienā acumirklī ar dziļi attīrošo sejas masku GLAMGLOW Supermud Clearing Treatment Mask.

Sākotnēji izstrādāta Holivudas aktieriem un aktrisēm, šī ātras iedarbības maska uzreiz sniedz starojumu blāvai sejas ādai, vienlaikus sašaurinot paplašinātās poras un nodrošinot nevainojamu sejas krāsu. Iegūt sarkanā paklāja cienīgu ādu nekad vēl nav bijis tik viegli, pateicoties šai novatoriskajai formulai, kas novērš ādas nepilnības.

Apvienojot spēcīgas sastāvdaļas un īpaši efektīvas tehnoloģijas, šī daudzfunkcionālā maska izmanto sešu skābju maisījumu, ogli un K-17 mālus, lai iedarbotos uz problemātisku ādu un ādas nepilnībām, kas ir tikko izveidojušās. Īpaši aktivizētā x ogle iedarbojas, lai iztīrītu liekās taukvielas un netīrumus pat no dziļākajām porām, atklājot Instagram cienīgu sejas toni. Tikmēr šī zīmola SUPER sešu skābju maisījums maigi noņem atmirušās ādas šūnas, lai eksfoliētu ādu un sniegtu brīnišķīgi starojošu rezultātu.

Lieliski piemērota porām, taukainai ādai, ādai ar nepilnībām un noslieci uz akni, šī brīnumainā maska novērš acīmredzamās nepilnības, sniedzot patiesi skaistu sejas toni. Atklājiet savu starojošāko versiju ar šo vareno, dziļi attīrošo sejas masku Supermud Clearing Treatment Mask.

Mitrinoša sejas maska GLAMGLOW Thirstymud Hydrating Treatment

Sniedzot nepārspējamas mitrināšanas vilni, mitrinošā sejas maska GLAMGLOW Thirstymud Hydrating Treatment ir ādas kopšanas pamatlieta, pēc kuras jūsu seja ļoti ilgojas.

Dievināta, pateicoties tās spējai atjaunot blāvu un sausu sejas ādu, šī ikoniskā maska ir intensīvs līdzeklis, kas sniegs labumu jebkuram un ikvienam ādas tipam. Izmantojot hialuronskābi, citronskābi un aktīvo augļu ekstraktu maisījumu, šī formula sapņaini saplūst ar ādu un uzreiz sāk iedarboties.

Hialuronskābe un citronskābe kopīgi darbojas, lai nodrošinātu intensīvu mitrināšanu, kas atjauno un nomierina ādu, vienlaikus apelsīnu ziedu medus, kokosrieksts un ingvera sakne nodrošina mirdzumu palielinošu iedarbību. To visu papildina kombinācija, ko veido ābols, auzu bēta glikāni un mitrinošu mālu aktīvās vielas, kas nodrošina dabiskas mitrināšanas saglabāšanu ādā.

Ieguvusi vairākas balvas, šī atjautīgā kopjošā maska var tikt lietota ātrai 15 minūšu procedūrai vai kā nakts maska ļoti dehidrētiem ādas tipiem.

Nostiprinoša sejas maska GLAMGLOW Gravitymud Firming Treatment

Atrodiet teicamo pāri savai ādai ar sensacionālo nostiprinošo sejas masku GLAMGLOW Gravitymud Firming Treatment!

Izstrādāta, lai padarītu ādu tvirtāku un sejas kontūras izteiktākas, šī modernā maska pagriež jūsu ādas pulksteni atpakaļ, atklājot ādu, kas izskatās manāmi jaunāka. Pēc uzklāšanas maska saplūst ar ādu un veido plēvīti, kas ir viegli noņemama, atklājot starojoši mirdzošu sejas toni. Šī vienreizējā maska rotāja mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus ar nenoliedzamiem rezultātiem un pievilcīgu iepakojumu, izpelnoties vietu skaistumkopšanas cienītāju sirdīs un mājās jebkurā vietā.

Formula ir izgatavota no precīzi izvēlētām sastāvdaļām, kas pārvēršas no baltām hroma dzeltenā tonī un aktīvi nostiprina ādu izteikti pamanāmiem rezultātiem. TEAOXI™ zefīrs un lakricas lapas kopīgi iedarbojas, lai padarītu ādu patiesi tvirtāku un nostiprinātu kā pēc sejas kopšanas procedūras, ko esat pelnījusi.

Turklāt šo satriecošo formulu var arī lietot kaklam un dekoltē zonai.

GlamGlow SUPERMUD™ Clearing Treatment 50 g (Dziļi attīroša sejas maska)

GlamGlow THIRSTYMUD™ Hydrating Treatment (Mitrinoša sejas maska)

GlamGlow GRAVITYMUD™ Firming Treatment 50 g (Nostiprinoša sejas maska)

GLAMGLOW toniki un serumi

Sasniedziet savas ādas kopšanas rutīnas nākamo līmeni ar īpaši uzlādētu formulu sēriju, kas ir piemērota pat vistemperamentīgākajiem ādas tipiem. No eksfoliējošiem serumiem līdz ādas tvirtumu palielinošiem tonikiem ‒ GLAMGLOW toniku un serumu sērija piedāvā plaša spektra produktus lietošanai pēc sejas maskām, kas ļauj sejas krāsai izskatīties maksimāli labi jebkurā laikā.

Šie īpaši efektīvie kompleksi apvieno dažas no unikālākajām sastāvdaļām ar smagi strādājošām tehnoloģijām, lai nodrošinātu, ka āda izskatās mirdzoša, samtaina un dzīvīga no rīta līdz vakaram.

Serums GLAMGLOW Superserum

Uzmundriniet savu sejas krāsu ar maksimālo kārumu jūsu ādai no GLAMGLOW!

GLAMGLOW Superserum ir spēcīgs, ātras iedarbības serums ‒ vien daži tā pilieni sniedz vairākus ādas izskatu uzlabojošus ieguvumus. Tā zīdainā formula izlīdzina ādu, darbojoties kā otrā āda, palielinot sejas ādas tvirtumu un iedarbojoties pret novecošanos.

Lieliski piemērots blāvākiem ādas tipiem, šis Superserum novērš nevienmērīgu ādas toni, vienlaikus mazinot sīkās grumbiņas un grumbas, kopumā padarot sejas ādu gludāku.

Formula satur Super Six Blend (sešu skābju maisījumu), kas iedarbojas visos ādas slāņos, likvidējot atmirušās ādas šūnas, vienlaikus izšķīdinot nevēlamus netīrumus, taukvielas un putekļus. Šis īpaši spēcīgais komplekss satur eksfoliējošās AHA, BHA un PHA skābes, lai veicinātu šūnu atjaunošanos, nodrošinot pastāvīgi nevainojamus rezultātus. Kad šīs atmirušās ādas šūnas tiek noņemtas, arī blāvais sejas tonis un nevienmērīgā ādas tekstūra mazinās.

Pievienotā hialuronskābe uzreiz mitrina, vienlaikus iekļautā aktivētā ogle attīra poras.

Eksfoliējošs toniks GLAMGLOW Supertoner

Ir laiks atteikties no skrubjiem un pāriet uz gudrāku ādas eksfoliēšanas veidu.

Prom ir graudaino skrubju un sausa ādas toņa laiks. Tā vietā GLAMGLOW SUPERTONER™ ir šeit, lai glābtu jūsu dienu ar progresīvu formulu un skābju kompleksu. Šis ģeniālais risinājums darbojas kā pīlinga skābe, kas likvidē atmirušās ādas šūnas, novēršot nevienmērīgu ādas tekstūru un blāvumu.

Tā īpaši koncentrētā formula ir izstrādāta ar Super Six Acid Blend (sešu skābju maisījumu) un aktivēto ogli, kas uzreiz attīra ādu un uzlabo tās tekstūru. Iekļūstot dziļi porās, SUPERTONER™ ļauj jūsu ādai izskatīties brīvai no nepilnībām un izlīdzinātai, sniedzot filtram līdzīgus rezultātus. Šis līdzsvarojošais toniks ir lieliski piemērots, lai uzreiz novērstu nevienmērīgu ādas tekstūru, paplašinātas poras un problemātisku ādu.

Eksfoliējot, tonizējot un attīrot poras, šis ādas kopšanas pamatprodukts padara jūsu sejas toni tīrāku un veselīgāku. Sniedziet jaunu enerģiju savam sejas tonim ar šo skaistumkopšanas must-have un atklājiet, kāda ik dienu var būt labas ādas diena.

Atjaunojošs serums GLAMGLOW Youth Potion Rejuvenate Serum

Atklājiet manāmi jauneklīgāka izskata ādas noslēpumu ar šo spēcīgo, atjaunojošo serumu GLAMGLOW Youth Potion Rejuvenate Serum.

Šis serums ir īsta spēkstacija, lieliski piemērots tiem, kuri vēlas atjaunojošu un jauneklīgu izskatu veicinošu iedarbību, nodrošinot, ka āda jebkurā brīdī izskatās tikpat labi, cik jūtas. Bagātīgi piepildīts ar uzmundrinošiem peptīdiem un aveņu cilmes šūnām, šis atbalstošais serums sniedz pamatīgu mitrināšanas un vitalitātes devu jauneklīga izskata ādai.

Iedarbojoties uz sīkajām grumbiņām, grumbām un atslābušu ādu, šis serums nostiprina un atjauno sejas toni, acumirklī ļaujot ādai izskatīties jauneklīgākai.

Katra novatoriskā sastāvdaļa atbalsta ādas dabiskā kolagēna ražošanu, lai aizpildītu grumbiņas. Seruma tekstūra ir viegla un ūdeņaina, lai sasniegtu tūlītējus rezultātus, kas brīnišķīgi saplūst ar ādu, uzlabojot tās starojumu. Sarkano aļģu ekstrakts, skvalāns un hialuronskābe arī ir iekļauti to barojošo īpašību un intensīvās mitrināšanas spējas dēļ.

GlamGlow Super Serum (Poru samazinošs serums)

GlamGlow Supertoner (Eksfoliējošs toniks sejai)

GlamGlow Youthpotion Rejuvenating Peptide Serum (Atjaunojošs serums)

Sejas krēmi GLAMGLOW Moisturizers

Protams, jūsu ikdienas mitrinošie krēmi novērš ādas sausumu, bet vai tie arī izgaismo ādu, nodrošina 24 stundu mitrināšanu un mazina nevēlamu apsārtumu?

Ādas kopšanas giganti GLAMGLOW ir radījuši episku mitrinošo krēmu klāstu, kas sniedz daudz vairāk, lai ļautu jūsu sejas tonim izskatīties nevainojami. Piepildīts ar hialuronskābi, barojošām eļļām un atjaunojošiem sviestiem, katrs mitrinošais krēms GLAMGLOW sērijā uzmundrina blāvākus ādas tipus, vienlaikus sniedzot ādu mīlošas mitrināšanas devu.

Iegūstiet savas sejas krāsas labāko versiju ar ādas kopšanas labāko paraugu, kas panāk vairāk.

Izgaismojošs mitrinošais krēms GLAMGLOW Glowstarter Mega Illuminating Moisturizer

Parādiet savu mirdzumu ar izgaismojošo mitrinošo krēmu GLAMGLOW Glowstarter Mega Illuminating Moisturizer.

Šis intensīvi atjaunojošais mitrinošais krēms nodrošina daudzfunkcionālu iedarbību, kas atbalsta, mitrina un izgaismo ādu ar katru lietošanas reizi. Pieejams divos toņos (Nude Glow un Sun Glow), šis dziļi barojošais mitrinošais krēms lieliski sader ar visiem ādas toņiem, lai izceltu to lielisko izskatu.

Tā formula ir piepildīta ar vitamīnu, augu ekstraktu, TEAOXI™ zelta saknes tehnoloģijas un hialuronskābes kombināciju, kas piepilda ādu ar bagātīgu mitruma devu. Šī skaudību izraisošā, mirdzumu sniedzošā iedarbība saglabājas visu dienu un nakti, skaisti iederoties zem grima, lai piešķirtu iekšējā starojuma efektu.

Iegūt šo starojumu, kas rodas pēc SPA procedūras, nekad nav bijis tik viegli, un tas viss, pateicoties mitrinošā krēma formulai “viss vienā”, kas izgaismo, mitrina un pat sniedz vieglu saules iedeguma efektu. Izmēģiniet šo daudzpusīgo mitrinošo krēmu, lai sasniegtu rezultātus, kas jūs nepievils. Lielisks lietošanai atsevišķi vai zem grima.

Sejas krēms GLAMGLOW Superwatergel Triple-Acid Oil-Free Moisturizer

Atklājiet atbildi, kas novērsīs visas jūsu ādas likstas, ar šo spēcīgo sejas krēmu GLAMGLOW Superwatergel Triple-Acid Oil-Free Moisturizer.

Šis brīnišķīgi vieglais mitrinošais krēms ir ieradies, lai izglābtu jūsu dienu ar triju skābju formulu, izlīdzinot un attīrot sausu ādu ar noslieci uz akni. Šis daudzfunkcionālais mitrinošais krēms, kas satur glikolskābi, salicilskābi un pirovīnogskābi, mitrina, vienlaikus kontrolējot pārmērīgu ādas spīdēšanu un attīrot to. Hialuronskābe un glicerīns arī veicina ādas barošanu un mitrina tās sausās vietas, kur vien iespējams.

Izmantojiet šo ikonisko ādas kopšanas labāko paraugu kā ādu mitrinošu līdzekli ikdienā un baudiet nevainojami mitrinātu ādu no krēslas līdz rītausmai.

Mitrinošs sejas krēms GLAMGLOW Waterburst Hydrated Glow Moisturizer

Saglabājiet ādu mitrinātu ar GLAMGLOW ikonisko mitrinošo sejas krēmu.

Mitrinošais sejas krēms GLAMGLOW Waterburst Hydrated Glow Moisturizer apvieno jauninājumus, tehnoloģijas un aktuālas sastāvdaļas, lai sniegtu labāko jūsu sejai. Šis vieglais krēms uz ūdens bāzes lepojas ar gaisīgi vieglu klājumu, lai iegūtu netaukainu rezultātu, kas lieliski iederas zem grima. Šo gudro mitrinošo krēmu apbrīno tā vieglās tekstūras dēļ, tas izmanto mitrumu piesaistošu tehnoloģiju, kas nodrošina 72 stundu ilgstošu, iekārojamu mitrināšanu.

Iekļūstot dziļi ādā, šī jūras zilā formula atveldzē pat ļoti dehidrētu ādas tipu slāpes, piešķirot atjaunotu un uzmundrinātu izskatu. Pēc krēma uzklāšanas āda kļūst par mitruma rezervuāru, kas saglabā pilnībā komfortablu sejas toni.

Šī sapņainā formula satur trīskāršu hialuronskābes kompleksu, lai ilgāk saglabātu mitrumu, savukārt ūdens no vulkāniskās Čedžu salas ir sajaukts ar TEAOXI® zilo nimfu liliju ekstraktu un mitrināšanas tehnoloģiju, lai sniegtu nepārspējami spirdzinošus rezultātus.

GlamGlow Glowstarter (Mitrinošs izgaismojošs sejas krēms)

GlamGlow Superwatergel Clarifying Triple-Acid Oil-Free Moisturizer (Sejas krēms)

GlamGlow Waterburst Moisturizer (Mitrinošs sejas krēms)

Attīrošie līdzekļi GLAMGLOW Cleansers

Attīriet seju un ļaujiet tai izskatīties veselīgākai un laimīgākai ar GLAMGLOW attīrošo līdzekļu klāstu, kas uzlabo sejas mirdzumu.

Ar dažādām formulām un tekstūrām, kuras var izvēlēties, šī ādu attīrošo must-have produktu izlase sniedz visu nepieciešamo, lai saglabātu veselīgu sejas toni. Zīmola iekārotākais attīrošais līdzeklis ir attīrošās putas GLAMGLOW Super Cleanse Triple Charcoal Cream To Foam Cleanser, kas satur attīrošo ogli, lai dziļi attīrītu nosprostotas poras.

Lieliski piemērots visiem ādas tipiem, katrs attīrošais līdzeklis iedarbojas, lai ikdienā attīrītu ādu no netīrumiem, nenoņemot tai dabiski nepieciešamās eļļas.

Attīrošās putas GLAMGLOW Super Cleanse Triple Charcoal Cream To Foam Cleanser

Attīriet ādu ar savu jauno, iecienītāko attīrošo līdzekli.

GLAMGLOW Super Cleanse Triple Charcoal Cream To Foam Cleanser ir ātrākais veids, kā sašaurināt poras un likvidēt nepilnības. Šis progresīvais attīrošais līdzeklis, kas satur triju ogļu maisījumu, iedarbojas, lai izvadītu toksīnus no jūsu sejas ar attīrošā līdzekļa sniegtajiem ieguvumiem. Tā tekstūra pārtop no krēma par putām, sasniedzot visas ādas vietas, dziļi iekļūstot porās, lai novērstu turpmākas ādas nepilnības.

Ar spēcīgo ādas kopšanas līdzekļu maisījumu attīrošais līdzeklis pilnībā viegli noņem netīrumus, taukvielas un sejas kosmētiku. Attīrošo līdzekļu sērijas sastāvdaļas iekļauj TEAOXI® eikalipta lapas, Vidusjūras mālu un īpašu maisījumu, ko veido bambuss, ubames koksne un kokosriekstu ogles. Palutiniet ādu ar nepārspējamu attīrošo iedarbību, ko sniedz šis ādas kopšanas must-have līdzeklis.

Attīrošās putas sejai GLAMGLOW Gentle Bubble Cleanser

Sastopiet savas sejas krāsas jauno, labāko draugu ‒ GLAMGLOW Gentle Bubble Cleanser.

Šis attīrošais līdzeklis lietošanai ikdienā iedarbojas, lai noņemtu iestāvējušos grimu, taukvielas un netīrumus, nenoņemot ādas dabiskās eļļas un mitrumu, tāpēc to droši var lietot regulāri. Kopjošu sastāvdaļu kombinācija pārklāj ādu ar barojošu iedarbību, vienlaikus atbrīvojot no produktu pārpalikumiem.

Auzu aminoskābes mitrina un baro ādu, bet maigie, nekairinošie burbuļi saudzīgi attīra seju no kosmētikas un citiem netīrumiem, lai nepieļautu ādas nepilnības turpmāk. Tajā ir apvienots arī ābolu ekstrakts, E vitamīns un zīmola TEAOXI® zaļās tējas lapas, lai nodrošinātu attīrošu iedarbību katrā sejas attīrīšanas reizē. Lieliski piemērota pat jutīgākajiem ādas tipiem, šī ādu saudzējošā formula būs īstā, lai iegūtu laimīgu un tīru ādu.

GlamGlow Supercleanse™ (Attīrošas putas)

GlamGlow Gentlebubble™ (Attīrošas putas sejai)

Produktu katalogu iespējams aplūkot ŠEIT .

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv.