Vai darba intervijā jāatbild uz jautājumiem par savu ģimeni?

Atbildot uz jautājumu, kāpēc vecāki dažkārt baidās darba devējam atklāt, ka plāno ģimenes pieaugumu un runāt par citiem ar ģimeni un īpaši ar bērniem saistītiem jautājumiem, psiholoģe, Mammamuntetiem.lv eksperte Sabīne Bērziņa pauda: “Katra mūsu darbība izriet no tā, kādas būs šīs darbības sekas. Latvijā, ja minēšu to, ka esmu atvērta bērniem, tas var tiešām ietekmēt manas izredzes iegūt vai neiegūt šo darbu. Tāpēc man kā darba ņēmējam šobrīd ir izdevīgāk neteikt, ka domāju par ģimenes pieaugumu.”

Kaspars Rācenājs savukārt uzsvēra, ka no likuma viedokļa darbinieku tiesības ir strikti aizsargātas, sākot jau no darba sludinājuma līdz pat darba intervijai. Piemēram, apaļīgākai sievietei nedrīkst jautāt, vai viņa gaida bērniņu. Eksperts gan norādīja, ka mēdz būt situācijas, kad šāda veida jautājumi tiek uzdoti aplinkus. “Piemēram, sakot: “Mēs te rīkojam ģimenēm pasākumus, vai jums arī tas būtu interesanti?” It kā nevainīgs jautājums, bet tādā veidā potenciālais darba devējs uzzina tavas domas par ģimeni,” teica Kaspars Rācenājs un piebilda, ka likums ļauj nesniegt atbildi uz šādu jautājumu: “No praktiskā viedokļa – melot, noklusēt vai diplomātiski pateikt, ka šis ir nekorekts jautājums... Šāda atbilde mudina domāt, ka cilvēkam ir kaut kas slēpjams.”

Vai tas nozīmē, ka jābaidās jautāt, vai uzņēmums piedāvā kādus bonusus vecākiem? “Piemēram, vai bērns pēc skolas var atnākt pie manis uz darbu,” jautāja diskusijas moderatore, vecāku organizācijas “Mammām un tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Atbildot Kaspars Rācenājs aicināja par savu potenciālo darba vietu izvēlēties uzņēmumu, kam piešķirta uzlīmīte “ģimenei draudzīgs”.

Visu diskusiju par darba un ģimenes līdzsvaru skaties video!