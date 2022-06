Marina ar abiem bērniem - dēlu Ņikitu, kuram nupat nosvinēta 16. dzimšanas diena, un 1,9 gadus veco meitu Poļinu. (Foto: Artūrs Ķipsts, Mammamuntetiem.lv) Intervija

Ukraiņu režisore Latvijā: “Būt bēglim ir briesmīgs kauns”

Intervijas Sigita

Āboltiņa Mammamuntetiem.lv

Piecas ukraiņu sievietes, pieci dažādi, bet visi ļoti skaudri dzīvesstāsti, kurus apvienojusi ukraiņu režisore Marina Nazarenko filmā “Sievietes bez vīriešiem”. Šī ir pirmā reize, kad arī Marina redzama kadrā, jo viens no stāstiem ir viņas pašas – ar pieraudātiem spilveniem, kad bērni guļ; ar izmisuma pilniem lūgumiem vīram, lai ļauj viņai ar bērniem atgriezties mājās, Ukrainā; ar raizēm par to, kā apģērbt un pabarot pusaudzi dēlu un pavisam mazo meitu; ar atbalsta sniegšanu citām ukraiņu sievietēm, kuras no kara plosītās dzimtenes Latvijā ieradušās nupat. Spēcīga un reizē sievišķīgi vāja, sirsnīga, noteikti enerģiska un ļoti skaista – tāda ir Marina.