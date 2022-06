Kāpēc Auns ir pirmais, bet Ūdensvīrs - brīvs: kā vienā vārdā raksturot katru zodiaka zīmi

Auns - pirmais

Enerģiskie, pašpārliecinātie un drosmīgie visu šķēršļu pārvarētāji Auni patiešām vienmēr un it visā tiecas būt pirmie. Skaidri līderi, viņiem nepatīk būt otrajā vietā ne karjerā, ne dzīvē, ne kādās citās darbības jomās. Izvirzot sev mērķi sasniegt virsotni, viņi to pārliecinoši sasniedz.

Vērsis - uzticams

Uz cilvēkiem, kas dzimuši šajā zīmē, vienmēr un visā var paļauties. Viņi ir mierīgi, apdomīgi, pārliecināti par sevi, spēj rast izeju no jebkuras sarežģītas situācijas. Vērsīši mīl komfortu un prot to radīt, viņu mājas ir drošs cietoksnis visai ģimenei, kuru viņi vienmēr lolos un pasargās no visām likstām un uzbrukumiem.

Dvīņi - oriģināli

Viena no nepastāvīgākajām, neparedzamākajām un noslēpumainākajām zodiaka zīmēm, kas spēj mainīt savus tēlus kā cimdus atkarībā no situācijas. Šajā nepastāvībā ir Dvīņu oriģinalitāte, kas kādu pievelk, bet citiem liek turēties tālāk no šiem cilvēkiem.

Vēzis - mājas

Jūtīgie un ievainojamie Vēži visu mūžu dzīvo savā čaulā, labprātāk lieku reizi no tās neizkāpjot. Viņi ir ļoti trausli, emocionāli, ar grūtībām pacieš jebkādas pārmaiņas un tikai savā aizsargātajā dzīves telpā jūtas pilnīgi droši.

Lauva - populārs

Majestātiskie un pašaizliedzīgie Lauvas vienmēr tiecas pēc vispārējas atzinības un apbrīnas. Lai kur viņi atrastos — sabiedrībā, darbā, draugu lokā un pat savās mājās viņiem ir svarīgi būt uzmanības centrā. Lauva var sevi realizēt jebkurā jomā un kļūt populārs jebkurā sabiedrībā.

Jaunava - konservatīvs

Praktiskās un pedantiskās Jaunavas visā novērtē fundamentālu kārtību un pastāvību. Viņi ir nelabojami konservatīvie tipi, neiecietīgi pret haosu un citu cilvēku trūkumiem. Jaunavas vienmēr paliek pie saviem principiem, tiecas pēc augstākajiem ideāliem un, sasniedzot vēlamo, turpmāk savā dzīvē cenšas neko vairs nemainīt.

Svari - estēts

Šīs zīmes pārstāvji izceļas ar nevainojamu gaumi un izsmalcinātām manierēm. Neatkarīgi no nodarbošanās veida viņi zina sev cenu, prot savaldīties un radīt estēta iespaidu.

Skorpions - stiprs

Viena no izturīgākajām un vienlaikus noslēgtākajām zodiaka zīmēm. Pēc viņu izskata nekad nevar pateikt, kādas emocijas slēpjas Skorpiona sirsniņā. Viņš vienmēr atstāj spēka un pašpārliecinātības iespaidu, demonstrē optimismu un rīkojas apņēmīgi vissarežģītākajās situācijās.

Strēlnieks - neatkarīgs

Aktīvie un nenogurdināmie Strēlnieki visu mūžu pavada, meklējot piedzīvojumus, jaunas zināšanas un pieredzi. Viņiem par visu ir savs viedoklis, viņi drosmīgi metas peldēt pret straumi un visās dzīves situācijās rēķinās tikai ar sevi.

Mežāzis - pacietīgs

Noslēgtajam un atturīgajam Mežāzim piemīt apskaužama pacietība un neatlaidība, sasniedzot savus mērķus. Šīs zīmes pārstāvji ir čakli, mērķtiecīgi, brīžiem izvirza sev grūti sasniedzamus uzdevumus un pārliecinoši tos risina, pārvarot visus šķēršļus ceļā.

Ūdensvīrs - brīvs

Komunikablos Ūdensvīrus citu viedoklis neuztrauc un visaugstāk viņi vērtē paši savu brīvību. Viņi ir neordināri domāšanā un dzīvesveidā, reizēm izskatās ekstravaganti un noslēpumaini. Bet viņiem ir vienalga, ko par šo visu domā apkārtējie. Ūdensvīram galvenais ir būt iekšējā harmonijā pašam ar sevi.

Zivis - sentimentāls

Sapņainās un jūtīgās Zivtiņas parasti izvēlas peldēt pa straumi. Galvenais, lai viņām būtu ērti un viņas justu tuvu cilvēku atbalstu. Savās fantāzijās Zivis spēj izkrāsot savu dzīvi visdažādākajās krāsās, turklāt vienlaikus arī lieliski justies.