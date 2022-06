8 veidi, kā mācīties no ļaunākajiem ienaidniekiem

Mēs visi esam piedzīvojuši strīdus un ilgus konfliktus, kas nevienam nav patīkami. Tie izraisa neapmierinātību, īgnumu un nepatiku pret pretējā viedokļa paudēju. Pēc kāda laika jūs šķietami nomierināties, taču tad atkal tas pats scenārijs atkārtojas un strīds sākas no jauna. Jūsu pozīciju nostiprina arī jūsu draugi un radi, kas nenogurstoši atbalsta jūsu viedokļa patiesumu. Taču vai esat kādreiz pēc strīda domājuši par to, cik patiesībā tas ir neproduktīvs? Vai varbūt jūs ejat vēl soli tālāk un domājat par to, ko otrs cilvēks varētu zināt, kas varētu noderēt jūsu pašu domām par konkrēto jautājumu?

Ja tomēr jums ir sajūta, ka kaut kas pietrūkst, lai uz savu pretinieku paraudzītos izzinošām acīm, tad, iespējams, šie astoņi punkti, ko radījuši Pensilvānijas Universitātes pētnieki, jums palīdzēs turpmāk piedzīvot veselīgas diskusijas, nevis piedzīvot destruktīvus strīdus.

8 pakāpju ceļvedis strīdu risināšanai ar ienaidniekiem

1. solis: padomājiet kāds varētu būt jūsu ienaidnieka temperaments

Vai cilvēks, ar kuru strīdāties, ir gatavs pieņemt, ka kļūdījāties? Vai viņš ir mierīgas dabas vai tomēr aktīvs. Pavērojiet un izdariet secinājumus!

2. solis: atrodiet uzticamu, neitrālu trešo pusi, kas palīdzēs vienoties par kompromisiem

Neitrāls cilvēks varētu būt tieši tas, kas jums nepieciešams, lai palīdzētu sākt redzēt kopīgu valodu. Trešā puse ļaus izteikties abiem, palīdzot konstruktīvi paraudzīties uz situāciju.

3. solis: saprotiet, par ko tieši ir jūsu domstarpības

Pārsteidzošā kārtā varētu izrādīties, ka jums ar savu pretinieku ir vairāk kopīga nekā domājat. Iespējams, ka laika gaitā ir uzkrājies aizvainojums, kas traucē uzklausīt otru. Skaidri nodefinējiet, kas ir jūsu pozīcija.

4. solis: izklāstiet savu redzējumu un uzklausiet otra

Dažkārt plusu un mīnusu saraksts var palīdzēt noskaidrot ne tikai to, par ko patiesībā ir domstarpības, bet arī faktus. Taču jūs abi būsiet gatavi izklāstīt savu skatījumu, ja būsiet izpildījuši iepriekšējos punktus.

5. solis: tiecieties pēc sasniedzama, pakāpeniska progresa

Šis solis, kas ņemts no pētījuma, šķiet gudrs padoms neatkarīgi no konteksta. Jūs nevarat sagaidīt, ka vienā tikšanās reizē atrisināsiet visas pagātnes problēmas, tāpēc mēģiniet to darīt pakāpeniski.

6. solis: esiet elastīgs

Jebkurā sadarbībā neatkarīgi no tā, vai tas ir ar draugiem vai pretiniekiem, dažreiz jums ir jāizmēģina kāda cita stratēģija. Kad tas notiek, jūs ne tikai varat pietuvoties kopīgam mērķim, bet varat arī modelēt uzvedību, kādu, jūsuprāt, pieņems arī otrs.

7. solis: skaidri norādiet savus mērķus

Jūs un jūsu pretinieks varat sniegt viens otram skaidras cerības par to, kurp, jūsuprāt, varētu novest šis dialogs, un ko sagaidāt no tā.

8. solis: ja nekas cits neizdodas - piekrītiet nepiekrist

Nav iemesla ļaut domstarpībām no vienas dzīves sfēras pārplūst citā. Tāpēc dodiet viens otram iespēju uzrakstīt savas galējās pozīcijas. Iespējams, ka šādā veidā jūs strīdu atstāsiet pagātnē un tas neuzvirmos pie katras izdevības.

Ievērojot šos soļus, jūs ne tikai saglabāsiet cieņu viens pret otru, bet, iespējams, pat sapratīsiet, ka jums ir daudz kopīga, pārliecināti ir pētnieki. Sadarbība var dot jums lielāku piepildījumu, jo jūs iegūsiet drosmi mācīties no atšķirīgā, vienlaikus ieraugot kopīgās iezīmes.