Uzzini, kādas ir 10 garīgi veselu cilvēku īpašības

Dažas no šīm īpašībām var šķist grūti sasniedzamas. Daži no mums ir uzauguši ģimenēs, kur negatīvisms, konflikti un bailes ir pastāvīga dzīves sastāvdaļa. Ne vienmēr ir viegli iziet no šī apļa un radīt jaunus – pozitīvus ieradumus. Mācīšanās pārveidot savu domāšanu un būt klātesošam ir prasmes, kas jāapgūst, lai spētu baudīt dzīvi un būt garīgi vesels.

Lūk, desmit īpašības, kam vērts pievērst uzmanību, lai kļūtu laimīgāks un pašpietiekamāks.

10. Jūs pamostoties jūtat pateicību

Ciešanu laikā var būt grūti pamanīt lietas, ko novērtējat. Taču spēja būt pateicīgam liecina par emocionālu noturību un veselīgumu. Tā ir zīme, ka varat novērtēt labās lietas vai labās attiecības, kas jums ir, neatkarīgi no grūtībām. To pamanīšana var uzlabot jūsu garīgo veselību, ja tas ir regulārs ieradums.

9. Jums ir kaut kas, ko gribat piedzīvot vai izdarīt

Varbūt jums ir kāds notikums ar draugiem, atvaļinājums vai kaut kas tik vienkāršs kā mierīgs vakars mājās, skatoties iecienītāko filmu. Plānot kaut ko tādu, kur varat rast baudu un zināmu gandarījumu, ir zīme, ka jūs meklējat pozitīvu pieredzi, kas var mazināt trauksmi un depresijas sajūtu.

8. Jūs atbrīvojaties no dusmām un netērējat laiku, turot ļaunu prātu uz citiem

Kaut arī mums visiem kādreiz dzīvē ir bijušas smagas attiecības un konflikti, ļauna prāta turēšana var liegt mums turpināt savu dzīvi. Tas var izraisīt negatīvas emocijas, piemēram, dusmas, skumjas un pat vientulību. Ja jūs varat atbrīvoties no dusmām un pārstāt domāt par tiem, kuri jūs ir sāpinājuši, visticamāk iegūsiet mieru un uzlabosiet savu garīgo veselību.

7. Jūs izbaudāt vienkāršas lietas dzīvē

Cilvēki, kuriem ir tendence uzturēt labu garīgo veselību, var gūt pozitīvu pieredzi, veicot vienkāršas lietas, piemēram, dodoties pastaigā dabā, smejoties ar draugiem vai klausoties labu mūziku. Jūs varat novērtēt katru pieredzi, pat ja tā ir gluži ierasta un šķietami vienkārša.

6. Jūs nepadodaties pie grūtībām

Ir grūti saglabāt motivāciju, kad piedzīvojat smagus apstākļus. Jums var pietrūkt enerģijas un varbūt pat jums zūd cerība. Bet cilvēki, kas ir garīgi veseli, parasti var turpināt darbu pat tad, kad kļūst grūti. Reizēm pat tas viņus padara neatlaidīgākus.

5. Jūs palīdzat cilvēkiem sev apkārt

Garīgi veseli un izturīgi cilvēki nekoncentrējas uz sevi. Pat tad, ja jums ir kādas grūtības, jūs turpināt sniegt atbalstu citiem. Neatkarīgi no tā, kas notiek jūsu dzīvē, jūs dosiet palīdzīgu roku tiem, kam tas nepieciešams. Tām nav jābūt lielām lietām, tās var būt pavisam ikdienišķas, kā, piemēram, maizes nopirkšanas bezpajumtniekam.

4. Jūs par sevi rūpējaties

Ne mazāk svarīgas ir rūpes pašam par sevi. Jūs parūpēsieties, ka tiek apmierinātas jūsu vajadzības. Apmierinātas vajadzības ļauj jums būt pieejamākam, lai palīdzētu citiem un būt klātesošākam attiecībās un dzīvē kopumā.

3. Jums ir personīgās robežas

Personīgās robežas jūs pasargā no izdegšanas. Zināt, kad pateikt nē, un kad nepieciešams sev dot atelpu no ikdienas, ir garīgi vesela cilvēka pazīme. Ir iespējams palikt noderīgam un vajadzīgam, nepārkāpjot savas personīgās robežas gan attiecībās, gan darbā.

2. Jūs neapskaužat citus

Jūs netērējat laiku, lai salīdzinātu sevi ar citiem vai pārdzīvojot par to, kas citiem pieder. Jūs koncentrējaties uz to, ko vēlaties un ko varat un gribat sasniegt.

1. Jūs spējat priecāties par citiem pat tad, kad pašam ir grūti

Spēja priecāties par citiem un darīt viņiem to zināmu ir ārkārtīgi svarīgs garīgās veselības aspekts. Tas nozīmē, ka jūs varat skatīties pāri savām personīgajām cīņām un sāpēm un izjust laimi neatkarīgi no tā, kas notiek jūsu dzīvē.