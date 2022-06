Alīnai vairs nav māju, kur atgriezties! Kuldīgas novadā plāno palikt ārste no Mariupoles, kura jau sarunājas latviski

Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā ukrainiete Alīna Čera strādā jau mēnesi un cenšas sarunāties latviešu valodā.

"Šai nodaļā es no rīta apstaigāju visus cilvēkus, mēs ar viņiem parunājamies, viņi man pastāsta, kas viņus uztrauc – kaut kam viens, kaut kam cits. Medikamentus viņiem izraksta ģimenes ārsts, bet principā tajos apjomos, kas te ir, es cenšos palīdzēt," stāstīja mediķe no Ukrainas.

Kuldīgas slimnīcā darbu sāka divas ārstes no Ukrainas, viena jau devusies atpakaļ uz savu pilsētu Kijivu. Alīna ir no Mariupoles. Viņa ir terapeite un kardioloģe. Tur viņa bija lielas privātās klīnikas galvenā ārste, kā arī strādāja par ģimenes ārsti.

No intensīvi apšaudītās pilsētas viņai izdevies izkļūt tikai tāpēc, ka bijusi privātā automašīna un veiksme. Veiksme, jo nemitīgi krītošie lādiņi mašīnai netrāpīja.

Uz Latviju viņa atbrauca kopā ar 82 gadus veco tēti un suni. Alīna sacīja – māju, kur atgriezties, vairs nav, arī neatlaidīgi attīstītā privātā klīnika, kurai bija vairākas filiāles, ir vai nu sabombardēta, vai viss aprīkojums izzagts. Viņa nolēmusi palikt Latvijā.

"Tā problēma ir valoda, bet viņa ļoti cītīgi mācās, lai varētu turpināt strādāt terapijas nodaļā. Es ar viņu esmu pārrunājusi iespējas par kādas specialitātes nozares papildināšanu," sacīja Kuldīgas slimnīcas galvenā ārste Agate Zīverte.

Šobrīd uzturēties Latvijā un strādāt Ukrainas civiliedzīvotājiem ļauj nokārtotā ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību. Pavisam tādas uz šo brīdi izsniegtas vairāk nekā 19 000, bet anulētas nedaudz vairāk par 30, kas nozīmē, ka cilvēki vai nu devušies atpakaļ, vai uz kādu citu valsti. Šāda vīza tiek piešķirta uz vienu gadu.

LĀB informēja, ka šobrīd atļaujas strādāt izsniegtas 83 ārstiem un zobārstiem no Ukrainas. Bez valsts valodas zināšanām tas paredzēts uz gadu, pēc tam ir laicīgi jāpiesakās kvalifikācijas atzīšanai Latvijā.

Šā brīža normatīvie akti nosaka valsts valodu zināšanas C1, tas ir, augstākajā līmenī.

Tikmēr Alīna aktīvi mācās latviešu valodu, kursus darba dēļ vairs nevar apmeklēt, tāpēc valodu apgūst internetā, regulāri vakaros, arī veltot brīvos brīžus darbā vai ceļā, un arī cer atrast individuālu skolotāju.