Vislabāk mitrina hialuronskābe: septiņi padomi ādas kopšanai pirms vasaras

1. Pasargā ādu no kaitīgajiem UV stariem! Pavasarī pats svarīgākais ir aizsargāt ādu no tiešiem saules stariem, tāpēc ļoti būtiski ir lietot krēmus ar SPF 30 un pat ar SPF 50. Tikai apzinīgi tos lietojot, ādu ir iespējams pasargāt no pigmentācijas plankumu veidošanās un no pāragras novecošanās. Diemžēl pigmentācija mūsdienās ir arvien biežāk sastopama, un to ir ļoti grūti likvidēt, tāpēc jau laicīgi ir jācīnās pret tās cēloņiem.

2. Atceries par mitrināšanu! Pēc garās ziemas ķermeņa un sejas ādai ir nepieciešama papildu mitrināšana un vislabāk to darīt ar hialuronskābes palīdzību. Nonākot ādā, tā piesaista ūdens molekulas, tāpēc āda ne vien izskatās piepildītāka, bet arī veido mitruma rezerves, kas lieti noderēs karstās vasaras dienās. Mitrināšana ir nepieciešama visiem ādas tipiem un ikvienam ādas stāvoklim. Tāpēc, izvēloties sejas un ķermeņa kopjošos līdzekļus, papēti, lai to sastāvā noteikti būtu hialuronskābe!

3. Pievērs uzmanību serumam! Lielisks sejas ādas mitrinātājs ir serums, kura aktīvā sastāvdaļa arī ir hialuronskābe. Te gan vari izvēlēties arī kādu papildu aktīvo vielu vai vēlamo efektu, piemēram, hialuronskābes serumu ar pretnovecošanās iedarbību, kura sastāvā ir arī peptīdi, kas stimulē kolagēna veidošanos. Savukārt, ja āda ir nespodra, “nedzīva”, tad mitrinošajam serumam klāt var būt arī C vitamīns. Tas lieliski darbojas arī pret pigmentāciju. Turklāt, ievērojot pareizu sejas kopšanas secību, serumus ar C vitamīnu var lietot ne tikai pavasarī, bet arī vasarā.

4. Ievēro secību! ​No rīta un vakarā seju rūpīgi attīri, pēc tam tonizē ar losjonu vai toniku, tad uzklāj mitrinošo serumu! No rīta pēc seruma uzklāšanas uz sejas liec krēmu ar saules aizsargfiltriem, bet vakarā – nakts krēmu! To izvēlies pēc tā, kādas konkrētā brīdī ir tavas ādas vajadzības: mitrināšana, barošana, atjaunošana! Tieši krēma uzklāšana uz sejas pēc seruma ir ļoti svarīgs solis, jo tas veido aizsargbarjeru, kas neļauj seruma aktīvajām vielām izgaist, pirms tās ir iesūkušās ādā. Ja krēmu pēc seruma neuzklāsi, netiks sasniegts solītais un vēlamais rezultāts.

5. Neaizmirsti par viegliem pīlingiem un mitrinošām maskām! Lai jebkurš kopjošais līdzeklis varētu iedarboties, 1–2 reizes nedēļā veic vieglu enzīmu pīlingu! Piemēroti būs arī pīlingi ar pienskābi vai azelaīnskābi, un baidīties no tiem pavasarī nevajag, tikai atceries, ka, dodoties ārā, noteikti jālieto saules aizsarglīdzeklis! Pavasarī ļoti svarīgas ir arī dažāda veida mitrinošās maskas. Tās lieliski sagatavo ādu vasarai. Mitrinošo masku aktīvajai vielai, protams, jābūt hialuronskābei, bet izvēlēties vari arī tādas, kas papildinātas ar niacinamīdu vai C un E vitamīnu, vai peptīdiem.

5. Sagatavo ķermeņa ādu vasarai! Pavasarī ir īstais laiks parūpēties par ķermeņa ādu, lai tā līdz vasarai būtu starojoša un teicamā formā. Divas reizes nedēļā veic maigu, abrazīvu pīlingu! Tas ne tikai atbrīvos ādu no atmirušā ādas raga slāņa, bet arī palīdzēs ādā iesūkties un efektīvāk iedarboties kopjošajiem līdzekļiem. Ja esi uzsākusi cīņu ar celulītu, izvēlies karsējošos krēmus – tie tiešām ir ļoti iedarbīgi. Efekts būs labāks, ja pirms pretcelulīta līdzekļa uzklāšanas uz problemātiskajām zonām veiksi pašmasāžu ar sausajām birstītēm, kas teicami uzlabo asins mikrocirkulāciju. Savukārt tās ķermeņa daļas, kurās vēlies lielāku ādas tvirtumu, apstrādā ar tonizējošu līdzekli! Un, protams, neaizmirsti arī par mitrinošajiem līdzekļiem!

6. Vērts apmeklēt speciālistu. Tuvojoties vasarai, sejas ādai nedrīkst veikt dziļos vai vidējos pīlingus, kas noloba epidermu, toties viegli skābju – mandeļskābes, adipīnskābes, pienskābes – pīlingi ādai pašlaik ir ļoti piemēroti. Tāpat sejas āda būs pateicīga par liftinga vai limfodrenāžas masāžu – āda pēc tām izskatīsies it kā piepildīta un izlīdzināta. Pavasarī noteikti būtu jāveic manuālā sejas ādas attīrīšana pie speciālista. Tikai pēc šādas procedūras āda sāks brīvāk elpot, būs starojošāka un uzlabosies arī tava vispārējā pašsajūta. Turklāt vasarā daudz aktīvāk izdalās tauku dziedzeru sekrēts un svarīgi, lai poras nav nosprostotas.

7. Dziļās sejas kopšanas procedūras salonā. Pavasarī noteikti vari doties uz skaistumkopšanas saloniem, lai veiktu nopietnākas procedūras, kas aktivizē dziļākos ādas slāņus. Tā var būt biorevitalizācija ar hialuronskābes injekcijām, mezoterapija vai mikroadatu terapija. No aparātprocedūrām var veikt elektroporāciju, jonoforēzi, fonoforēzi, muskuļu stimulāciju, RF-liftingu un, protams, vakuuma masāžas. Visas šis procedūras dziļi aktivizē kolagēna elastības sintēzi ādā, līdz ar to āda izskatās piepildītāka, jaunāka un starojošāka. Tāpat tās ideāli mitrina un palīdz uzturēt optimālo mitruma līmeni ādā, kas siltajā gadalaikā ir īpaši svarīgi.