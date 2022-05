Menopauze. Jauns sākums. Jaunas sajūtas. Kāpēc to nenosvinēt?

Anna Krumpāne, dzemdību speciāliste, ginekoloģe, ultrasonogrāfijas speciāliste, sieviešu psihoterapeite, perinatālā psiholoģe

Strādā Daugavpilī privātpraksē dzemdniecībā un ginekoloģijā, Ogres veselības centrā

Sievietes dzīves posmus var salīdzināt ar gadalaikiem dabā.

Pubertāte – mostas hormoni, meitene ir gatava kļūt par sievieti. Dabā mēs to varam novērot agrā pavasarī, kad visapkārt viss mostas jaunai dzīvei, saule silda, un dīgst zāle.

Savukārt menopauze, kas arī ir ļoti atkarīga no hormonu darbības sievietes nobriedušajā organismā, ir kā vēls rudens, kad raža ir novākta, bet ziema vēl īsti nav iestājusies.

Menopauze ir dabisks hormonālu pārmaiņu laiks, kas lielākoties noris vecumā no 45 līdz 55 gadiem. Latvijā sievietes šo periodu piedzīvo vidēji 50 gadu vecumā.

Tas ir bioloģisks process, kas izpaužas ar dažādiem simptomiem – gan izteikti fiziski jūtamiem, gan vieglāk panesamiem. Menopauze ir neizbēgama, atšķirība vien tajā, ka daļa sieviešu ir gatava to pieņemt, bet citas ne. No savas pieredzes varu teikt, ka, tās kuras ļoti pretojas šim procesam, fiziski to izjūt smagāk un tas turpinās ilgāk.

Par menopauzes iestāšanos tiek uzskatīts laika posms, kad pēdējās mēnešreizes ir bijušas pirms 12 mēnešiem. Olnīcu hormonālās aktivitātes izsīkums ir vērojams gan klīniski, gan laboratoriski.

Savā darbā un literatūrā esmu novērojusi, ka spilgti izteiktie menopauzes simptomi ir cieši saistīti ar mūsdienu sievietes aktīvo dzīvesveidu un sevis pieņemšanu.

Visizplatītākais simptoms ir pēkšņi karstuma viļņi, kas var ilgt no dažām sekundēm līdz divām minūtēm. Pēkšņi piesarkst seja, sieviete nosvīst no galvas līdz viduklim. Tas ir raksturīgi sievietēm, kurām darbs saistīts ar publicitāti un ir nepieciešams slēpt savas emocijas. Svīšana naktīs biežāk saistīta ar stresu un uztraukumu, kad menopauzes laikā jārisina dažādas ikdienišķas problēmas. Šos simptomus pastiprina bieža kafijas dzeršana un smēķēšana.

Lielu stresu rada kolagēna samazināšanās. Sieviete to fiziski neizjūt, vienīgi redz, kā mainās viņas āda. Šeit jāpiebilst, ka tas ir periods, kad plastiskās un estētiskās ķirurģijas efektivitāte samazinās, un tas rada lielu trauksmi un emocionālo nestabilitāti, sievietei redzot savu atspulgu spogulī. Kopumā tas izsauc vēl lielāku nedrošību, uzbudināmību un depresīvu stāvokli.

Īpaši intīms simptoms ir maksts sausums, kas izteikti samazina seksuālās dzīves kvalitāti un dzimumtieksmi. Parasti savām pacientēm iesaku lietot specializētos krēmus, ko piemeklēju individuāli. Un pie šā simptoma svarīgi ir izskaidrot sievietei, ka tā ir normāla, fizioloģiska īpatnība, par ko nav vērts satraukties. Vajadzīga tikai partnera sapratne un ginekologa ieteiktais preparāts.

Vēl viens izteikts simptoms, kas sievietēs izraisa lielu pretestību, ir muskuļu masas samazināšanās un svara pieaugums, ko ir sarežģīti kontrolēt. Palielinās ēstgriba, un mainās auguma vizuālais izskats. To sevišķi izjūt sievietes, kuras neievēro veselīga uztura paradumus un atsakās no aktīva dzīvesveida.

Pie vēlīnās simptomātikas sakarā ar estrogēna samazināšanos pieaug risks saslimt ar sirds-asinsvadu, nieru slimībām, osteoporozi, cukura diabētu, onkoloģiskām slimībām, Alcheimeru un citām hroniskām saslimšanām.

Ir svarīgi saprast, kādēļ šajā periodā sievietei mainās raksturs un uzvedība un kādā veidā viņu atbalstīt. Mūsdienās menopauze nozīmē tikai to, ka sieviete, kura rūpējas par savu pašsajūtu, var turpināt izbaudīt dzīvi. Daudzas skaistā dzimuma pārstāves kautrējas runāt par šīm izmaiņām, un tikpat daudzas tā arī nezina, ka šie simptomi ir menopauzes izpausmes.

Vissvarīgākais ir vērsties pie sava ginekologa un izrunāt simptomātiku. Speciālists jums ieteiks, kas der vislabāk konkrētajā gadījumā. Menopauze nav slimība, un tādēļ, ka tā iestājas, sievietei nav jācieš un jāmokās.

Savā praksē es piedāvāju dažādas terapijas metodes. Visizplatītākā ir hormonaizstājējterapija (HAT). Tomēr ir ļoti patīkami, kad pie manis vēršas sievietes, kuras ir gatavas pārvarēt simptomus, mainot savu dzīvesveidu, lietot homeopātiskus līdzekļus vai ārstniecisko augu grupu preparātus, kas satur dzimumhormonus – fitoestrogēnus.

Terapija ir pieejama katrai sievietei, pat tām, kuras izteikti nevēlas lietot HAT. Tā vietā es piedāvāju fitoterapijas preparātus, kuros fitoestrogēni ir apvienoti ar laktobaktērijām, citiem augu valsts preparātiem, D vitamīnu un dažādiem svarīgiem mikroelementiem, piemēram, kalciju un magniju.

Katras sievietes galvenais uzdevums menopauzes laikā ir pieņemt šīs pārmaiņas, iemīlēt tās un atļaut sev būt tieši tādai – īpašai savā briedumā, savā jaunajā dzīves posmā. Sieviete ir skaista vienmēr! Atliek vien novēlēt, lai koša jums gaidāmā vasara!

