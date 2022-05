Nedēļu prom no soctīkliem! Ko tas dod tavai veselībai? 

Cilvēki, kuri septiņas dienas atpūtās no tādām platformām kā TikTok, Instagram, Twitter un Facebook, uzrādīja labāku pašsajūtu, nekā tie, kas soctīklos turpināja lietot ik dienu, liecina Bātas universitātes pētījuma rezultāti.

Pētnieki 154 cilvēkus vecumā no 18 līdz 72 gadiem sadalīja divās grupās, no kurām vienai bija aizliegts lietot sociālos medijus, bet otrai - ne. Izmantojot speciālus testus, tika noskaidrota katra dalībnieka sākotnējā trauksmes pakāpe un apmierinātība ar dzīvi kopumā.

Tiem, kuri vienu nedēļu atpūtās no sociālajiem tīkliem, garīgās labsajūtas rādītājs Vorvikas un Edinburgas garīgās labsajūtas skalā pieauga no vidēji 46 līdz 55,93 punktiem. Šajā grupā depresijas līmenis samazinājās no 7,46 līdz 4,84, savukārt trauksme samazinājās no 6,92 līdz 5,94 punktiem.

Vadošais pētījuma autors Dr. Džefs Lamberts no universitātes Veselības departamenta sacīja, ka pētījums ir lielisks apliecinājums tam, cik ļoti mūsu dzīvi ietekmē sociālās platformas.

“Daudzi no mūsu pētījuma dalībniekiem ziņoja par pozitīvu ietekmi, ko radīja atteikšanās no sociālajiem medijiem, jo uzlabojās garastāvoklis un samazinājās trauksme kopumā. Tas liecina, ka pat neliels pārtraukums var atstāt pozitīvu ietekmi,” pauda pētījuma autors.