Veiksme naudas lietās - horoskops visām zodiaka zīmēm no 9.05. līdz 15.05.

AUNS

Saasināts jūtīgums negatīvi atsauksies uz attiecībām ar kolēģiem, tuviem radiniekiem – vieglāk būs sastrīdēties nekā salabt. Ja tev piedāvā citu darbu, apsver to. Pat ja tas nav tas, ko vēlējies, tā tomēr būs iespēja pārbaudīt savas prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi. Jo cītīgāk strādāsi, jo lielākas būs izredzes pakāpties pa karjeras kāpnēm, pieaugs ne tikai atbildība, bet arī atalgojums.

VĒRSIS

Kaut arī atguvis emocionālu līdzsvaru, atstāsi spēcīga cilvēka iespaidu, tomēr bez atbalsta un citu palīdzības neiztiksi. Risinot ar labklājību saistītus jautājumus, esi precīzs un akurāts, neko neatstāj pašplūsmā un pa mākoņiem nelidinies. Uzmanies no zaudējumiem, kas saistīti ar apmānu, blēdību. Protams negodīga rīcība ir nosodāma, tomēr nekļūdīsies tad, ja vainu meklēsi sevī.

DVĪŅI

Ievies kārtību domās un darbos, kamēr emocijas nav norimušas, neko neuzsāc. Neko nesasteidz, rīkojies apdomīgi. Ja pats netiec galā ar kādu situāciju, necel paniku, ieklausies citu ieteikumos, īpaši lietās, kas saistītas ar finansēm. Sarežģījumiem atrisinoties un jautājumiem sakārtojoties, arī dzīvesprieks atgriezīsies. Tad jau arī palielināsies izredzes nokļūt uzvarētāju rindās.

VĒZIS

Priecēs panākumi, būs iemesls svinībām, svaru kausi nosvērsies par labu radošām aktivitātēm un garīgai izaugsmei. Atvēli laiku sev. Vienatnē būs vieglāk koncentrēties un saprast, kā rīkoties, lai īstenotu iecerēto. Svarīgus darbus neatliec uz nedēļas nogali, jo tad problēmas var radīt neizlēmība un sasteigtība. Kaut būsi daudzu jaunu ideju pārņemts, pietrūks iekšējas stabilitātes un pārliecības par savas rīcības nekļūdīgumu.

LAUVA

Darbīgs un ražīgs laiks, ja vien neslinkosi un sevi pārlieku nežēlosi. Uz tevi varēs paļauties, un arī tu bez grūtībām atradīsi cilvēkus, ar kuriem būs viegli sastrādāties. Nesteidzies, esi pārliecināts par to, ko dari, un tu ātri vien panāksi savu. Saspringtās situācijās daudz ko izšķirs izlēmība un prasme sevi pasniegt vēlamā gaismā, bet godīgums un augstsirdība cels tavu autoritāti līdzcilvēku acīs.

JAUNAVA

Ja izlem, ka nepieciešams sevi pilnveidot, izmanto attālinātās mācību iespējas, pilnveido savas profesionālās iemaņas, izzinot citu pieredzi un atziņas. Priekšniecību ar pretenzijām un ierosinājumiem netraucē. Tas, ka tevi pacietīgi uzklausīs, vēl nenozīmē, ka teiktais tiks ņemt vērā. Vairāk uzmanības velti partnerim, ieklausies viņa sajūtās, esi pretimnākošāks.

SVARI

Labas analītiskās spējas palīdzē saprast, kurās jomās izpausties aktīvāk, kurās labāk ieņemt pasīva vērotāja pozīciju. Apkārtējie tevi brīžiem varbūt nesapratīs, tomēr bez viņu atbalsta būs grūti iztikt, tāpēc esi komunikabls un draudzīgs, saglabā mieru jebkurā situācijā. Dod cilvēkiem laiku aprast ar tavām idejām un uzskatiem. Vēlāk tava darbošanās būs daudzpusīga, taču līdz galam kaut ko izdarīt būs grūti.

SKORPIONS

Ar tavu dzīves pozīciju nebūs grūti atrast domubiedrus starp cilvēkiem, kuru uzskati tev līdz šim bija sveši. Tā būs lieliska iespēja, iepazīstot citus, pilnveidoties pašam. Vilinās piedzīvojumi, taču daudz svarīgākas būs stabilas vērtības. Pildi solījumus, kop ģimeniskas vērtības. Iespējams, tikai pēc kāda satraucoša notikuma, sapratīsi, cik svarīgi ir stāvēt uz zemes, nevis lidināties mākoņos.

STRĒLNIEKS

Būs grūti vienoties par konkrētu sadarbību, var tikt pievilta tava uzticēšanās. Esi iecietīgāks, pārvari nepatiku pret tiem, kas mēģina tevi pamācīt. Tavam pašlepnumam nekas nenotiks, ja ļausi sev palīdzēt. Diemžēl to sapratīsi tikai tad, kad būsi pateicis un izdarījis ne vienu vien muļķību un sastrīdējies ar cilvēkiem, kas nespēj vienaldzīgi noskatīties uz tavām kļūdām.

MEŽĀZIS

Vislabāk tavas spējas izpaudīsies ekstremālās situācijās, kad laika pārdomām būs maz, un daudz kas būs atkarīgs no attapības, spējas uzdrīkstēties riskēt. Ja arī gadīsies kāda neveiksme, tas nebūs iemesls, lai atteiktos no saviem mērķiem. Svarīgus lēmumus pieņem līdz piektdienai, jo vēlāk būs grūtāk pareizi novērtēt apstākļus un cilvēku rīcību. Sargies no slēptas nelabvēlības, nepatiesuma.

ŪDENSVĪRS

Lielākā daļa aktivitāšu būs veiksmīgas, tās liecinās par tavu radošo potenciālu un plašajām intelektuālajām spējām, izdomas bagātību, spēju ātri orientēties mainīgos apstākļos, adekvātu reakciju un bieži vien prasmi būt pāris soļu priekšā citiem. Improvizē, atļaujies nelielas atkāpes, taču noteikumus nepārkāp. Liela nozīme būs tuvinieku atbalstam, dzimtas tradīcijām un vērtībām.

ZIVIS

Būsi ieguvējs, ja ieklausīsies apkārtējos, mēģināsi viņus saprast un palīdzēt, nevis komandēt un mācīt, kā dzīvot. Pietiks ar mazu iedvesmas staru, lai rastos interesantas ieceres un idejas. Tiklīdz sāksi tās īstenot, labvēlīga apstākļu sakritība palīdzēs gan izdarīt pareizās izvēles, gan savedīs kopā ar vajadzīgajiem cilvēkiem. Padosies pedagoģisks darbs, mācēsi uzmundrināt, iedvesmot.