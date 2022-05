Aizraujošas un attīstošas rotaļas kopā ar LEGO!

Šie krāsainie spēļu klucīši ir ne tikai lielisks veids kā rotaļāties, bet arī attīstošs un izglītojošs rīks mazajiem prātiem! “LEGO DUPLO” piemīt vairākas attīstošas īpašības, piemēram, tas attīsta smalko motoriku, spēju sadarboties ar vienaudžiem, tas nostiprina pacietību un apņēmību, mudina bērnu prātus risināt problēmas un darboties radoši. Turklāt plašajā “LEGO DUPLO” klāstā ikviens zēns vai meitene atradīs sev tīkamāko spēļu komplektu.

Rotaļlietas, kas attīsta prasmes

Attīstošie “LEGO DUPLO” komplekti ir piemēroti bērniem vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem, kuri ir ceļā uz apkārtējās pasaules iepazīšanu un apzināšanu. Krāsainie rotaļu klucīši iepazīstinās ikvienu bērnu ar jautru un nebeidzamu notikumu spektru un ļaus bērnam pašam būt par to attīstības noteicēju. Spēle ir interaktīvs veids, kā attīstīt esošās un apgūt jaunas prasmes – veicināt pārliecību par sevi un savām spējām, prasmi pārvarēt šķēršļus, attīstīt iztēli un domāšanu, kā arī stiprināt emocionālo saikni un empātiju saskarsmē ar citiem.

Izdomas pilna jautrība policijas iecirknī

Ne velti saka, ka bērni ir mūsu spogulis, jo savās rotaļās tie atdarina pieaugušo ikdienu – vai tā būtu ēdiena gatavošana vai darba ikdienas atspoguļošana. Un tieši ar šāda veida rotaļām bērni attīsta savu iztēli un izdomu. Izdomas pilnas rotaļas ir ne tikai jautra laika pavadīšana, bet tām piemīt arī vairākas attīstošas īpašības. Proti, šāda veida rotaļas attīsta bērna radošumu un spēju pielāgoties un rast risinājumus nestandarta situācijās, mudina sociālo un emocionālo attīstību, veicina valodas un komunikācijas prasmes. Tāpat šāda veida rotaļas attīsta domāšanas, mācīšanas un problēmrisināšanas spējas, kā arī veicina smalkās motorikas attīstību. Ar “LEGO DUPLO” sērijas komplektu Policijas iecirknis (Police Station & Helicopter) bērni iepazīs iztēles pilnas rotaļas. Sērijas komplektā ietilpst policijas iecirknis, helikopters, ripināms policijas auto, kā arī divi policisti un policijas suns. Turklāt Policijas iecirkni iespējams savienot ar citiem “LEGO DUPLO” komplektiem, lai rotaļas padarītu vēl aizraujošākas!

Foto: Publicitātes foto

Skaitļošana ir viena no pamatprasmēm, kuru bērns apgūst, esot gana jaunā vecumā. Lai gan mācīt skaitļus var būt visai laikietilpīgs, grūts un bērnam neinteresants process, izvēloties aizraujošas rotaļas taktiku, to ir iespējams padarīt par visai baudāmu aktivitāti. Ar “LEGO DUPLO” sērijas komplektu Ciparu Vilciens (Number train 10954) mazuļi mācīsies apvienot un atdalīt klucīšus, kārtot tos pareiza secībā un vienlaikus pazīt ciparus. Tas attīstīs gan mazās motorikas prasmes, gan arī mācīs neatlaidību un spēju atgūties no grūtībām, ar kurām sastapsies, ja nepadosies, liekot kopā divus atšķirīgus klucīšus.

Foto: Publicitātes foto

Iedrošiniet bērnus viņu rotaļās

Ir ļoti svarīgi atalgot mazo celtnieku pūles neatkarīgi no tā, cik veiksmīgi tie ir. Parādiet viņiem, ka lepojaties ar viņiem, ka viņi tik cītīgi strādā, lai sasniegtu savus būvniecības mērķus tik neatkarīgā veidā! Lai mazās rociņas apgūtu celtniecību, ir vajadzīgi daži mēģinājumi, taču viņi iemācīsies nepadoties! Pozitīvs uzmundrinājums ne tikai motivē viņus turpināt šo labo darbu, bet tas galvenokārt palielina viņu pašcieņu. Uzslavējiet savu bērnu par izrādīto empātiju un gādību, spēlējoties ar lauksaimniecības dzīvniekiem. Ļaujiet bērnam noprast, ka viņu sasniegumi jūs patiesi iepriecina.

Foto: Publicitātes foto

Attīstiet bērna radošumu un palīdziet viņam atklāt sevi

Spēlējoties ar savu bērnu, veidojiet stāstus kopā. Vienkārši ļaujiet vaļu savai iztēlei! Bērna radošumam nav robežu – tas var salikt kopā divus “LEGO DUPLO” klucīšus un iztēloties, ka tas ir ļaunais pūķis. Caur šiem stāstiem un iztēles lidojumiem, bērni pilnveido savas radošuma prasmes, kas arī ļauj vecākiem iepazīt savu bērnu un atklāt visas tā personības šķautnes. Turklāt, caur šādām rotaļām arī paši bērni spēj atklāt un izzināt sevi un savu identitāti. Bērni, noskaidrojot, kas ir viņu stiprās un vājās puses, lēnām kļūs apzinīgāki un pārliecinātāki ikdienas gaitā. “LEGO DUPLO” rotaļu komplekti mazajiem ķipariem palīdzēs ikvienam bērnam saprast, pārvaldīt un izteikt iekšā mītošās emocijas. Ļaujiet viņiem dalīties savās sajūtās un idejas drošajā “LEGO DUPLO” rotaļu vietā.

Plašāka informācija par LEGO komplektu sērijām dažāda vecuma bērniem pieejama zīmola mājas lapā .

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Lego Duplo