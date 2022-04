Kā "Novaja Gazeta" pastāstījusi 20 gadus vecās Ņikitas Jefremenko māte Tatjana, viņas dēls ar viņu nav sazinājies kopš 9. aprīļa. Jāatgādina, ka kreiseris nogrima 14. aprīlī.

"Viņš tika nosūtīts uz kreiseri "Moskva". Viņš nav sazinājies kopš 9. aprīļa. Es neko nezinu. Nekā nav [runā par pazudušo sarakstiem]," stāsta māte.

Viņa norāda, ka sazvanījusies un saņēmusi informāciju no dažādiem avotiem, bet nespēj saprast, kas ir patiesība. "Man ir informācija no visiem: no viena komandiera, no otra, informācija no Maskavas, informācija no Sevastopoles, no Aizsardzības ministrijas. Teiktais atšķiras. Es vairs nespēju atšķirt patiesību no meliem. Un es nevēlos radīt situāciju, ka es kaut ko pateiktu, bet tā tomēr nebūtu taisnība. Es gribu aizbraukt, pati redzēt, gribu pārliecināties. Es patiešām vēlos runāt ar kuģa kapteini. Ne ar komandieriem, bet kapteini. Es gribu, lai viņš man paskaidro. Es gribu kaut kādu patiesību. 9. aprīlī, kad mēs ar viņu runājām, viņš man stāstīja, ka viņi līdz 20. aprīlim dodas uz jūru. Es to zināju."

Vecāku vidū tiekot apsriests notikušais. "Es bieži runāju ar mammām pa tālruni: nav tā, ka komandieris vai kāds cits piezvanītu un teiktu: "Tavi dēli bija tur"."

Kā norāda Tatjana, viņas dēls tika iesaukts militārajā dienestā no Ļeņingradas apgabala Priozerskas pilsētas. "Es saprotu algotņus: viņi parakstīja līgumu apzināti. Viņu līgumā ir daži punkti, viss ir aprakstīts. Bet viņš tika iesaukts. Viņš skaitīja dienas līdz mājām. 9. aprīlī viņam bija atlikušas 58 diennaktis. Kā iesauktie karavīri kara laikā nokļuva uz kreisera "Moskva"? Kāpēc viņi tur bija? Neviens man nepaskaidro, kāpēc komandieri ir dzīvi, bet mans bērns - nē. Neviens nezina, kur viņš atrodas. Un tā ne tikai man, bet ikvienai mātei tiek šādi skaidrots. Es patiešām vēlos uzzināt patiesību. Es saprotu, ka, visticamāk, neviens to nekad neuzzinās."

Viņa norāda, ka zina, ka par liecību sniegšanu žurnālistiem "var dabūt pa kaklu". "Protams, es no tā nebaidos, ne grama. Man vissvarīgākais ir tas, ka mans dēls tiktu atrasts dzīvs."

"Moskva" kreisera nogrimšana

Krievijas Aizsardzības ministrija 14. aprīlī paziņoja, ka Krievijas Melnās jūras flotes raķešu kreiseris "Moskva" pēc ugunsgrēka un munīcijas eksplozijas ir nogrimis Melnajā jūrā.

"Kad kreiseris "Moskva" tika vilkts tauvā uz gala ostu, kuģis zaudēja stabilitāti korpusa bojājumu dēļ, kas tika gūti no munīcijas detonācijas ugunsgrēka gaitā. Jūras vētras viļņošanās apstākļos kuģis nogrima," teikts ministrijas paziņojumā.

Ministrija norādīja, ka visa kreisera apkalpe jau pirms tam tika evakuēta.

Tikmēr Ukrainas armijas operatīvās pavēlniecības "Dienvidi" preses dienests ziņoja, ka "Moskva" pēc Ukrainas pretkuģu raķešu "Neptun" triecieniem apgāzies un sācis grimt. Divas raķetes trāpījušas kreiserim Melnajā jūrā netālu no Odesas, un pēc šī trāpījuma uz kuģa izcēlies ugunsgrēks.

22. aprīlī Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka gājis bojā viens un pazuduši bez vēsts 27 nogrimušā kreisera "Moskva" apkalpes locekļi.

"Ugunsgrēka rezultātā šā gada 13.aprīlī raķešu kreiseris "Moskva" guva nopietnus bojājumus munīcijas detonācijas dēļ. Apkalpes mēģinājumi nodzēst ugunsgrēku nedeva rezultātu. Cīņā par kuģa dzīvotspēju gāja bojā viena militārpersona, vēl 27 apkalpes locekļi pazuduši bez vēsts," sacīts Krievijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Tajā piebilsts, ka "pārējie 396 apkalpes locekļi tika evakuēti uz Melnās jūras flotes kuģiem šajā rajonā un nogādāti Sevastopolē".

Portāls "Meduza", atsaucoties uz avotu Krievijas Melnās jūras flotes pavēlniecībā, iepriekš ziņoja, ka gājuši bojā vismaz 37 "Moskva" apkalpes locekļi, bet vēl apmēram 100 ievainoti.

Sevastopolē 15.aprīlī ceremonijā, kurā notika atvadīšanās no kuģa, aculiecinieki pamanīja arī sēru lenti ar uzrakstu "Kuģim un jūrniekiem".

Nākamajā dienā Krievijas Aizsardzības ministrija publicēja Melnās jūras flotes virspavēlnieka un "Moskva" jūrnieku tikšanās video. Tīmekļa izdevums "The Insider" tajā saskaitīja aptuveni 100 jūrnieku (Nav zināms precīzs skaits, cik cilvēku atradās uz klāja, bet tiek lēsts, ka tur bijuši 400-500 apkalpes locekļu).

Kā vēsta "The Times", bojā gājuši vai pazuduši bez vēsts varētu būt ap 250 jūrnieku.

Kreiseris "Moskva" februārī kļuva bēdīgi slavens, kad tas uzaicināja Ukrainas robežsargus Čūsku salā padoties, bet viņi atteicās to darīt un rupji pasūtīja šo kuģi.