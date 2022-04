Atbaidoši pretīgas fotogrāfijas parāda, cik mikrobu un pelējuma pilni, patiesībā ir meikapa piederumi

Pētījuma mērķis bija parādīt, ka šie kosmētikas piederumi var pārvērsties par īstiem mikrobu midzeņiem, ja netiek pienācīgi kopti - pat pēc tam, kad tie izmantoti tikai dažas reizes. “Ir briesmīgi redzēt, cik daudz baktēriju potenciāli var atrasties uz kosmētiskās otas,” sacīja pētījuma veicējas “Aventus” klīnikas medicīnas direktors Dr. Suhails Alams.

Kā izskatās kosmētikas uzklāšanai paredzētie piederumi zem mikroskopa. (Foto: Vida Press)

Lai noteiktu, kādas šausmas slēpjas uz otu un citu kosmētikas piederumu virsmas, pētnieki paņēma paraugus no 12 kosmētikas aplikatoriem un pēc tam katru no tiem analizēja mikroskopā. Zinātnieki atklāja, ka paraugos kopumā bija 4364 rauga un baktēriju kolonijas, bet 11 no otām bija netīrākas par tualetes poda sēdekli.

Kā izskatās kosmētikas uzklāšanai paredzētie piederumi zem mikroskopa. (Foto: Vida Press)

Kā izskatās kosmētikas uzklāšanai paredzētie piederumi zem mikroskopa. (Foto: Vida Press)

Visvairāk baktēriju atrasts uz acu ēnas otiņas, vaiga sārtuma uzklāšanai paredzētās otas un lūpu spīduma otiņas.

"Pat pēc tam, kad cilvēks pirmo reizi izmanto grima otiņu, tajā jau veidojas baktēriju kolonijas," brīdināja Alams. "Lietojot ikdienā otas, tās automātiski sāk uzkrāt netīrumus, eļļas un atmirušās ādas šūnas, tāpēc meikapa otas darbojas kā baktēriju vairošanās vieta, kas var izraisīt ādas bojājumus un kairinājumus,” uzsvēra Alams.

Viņš piebilda, ka šādas otas ir ne vien acīm nepievilcīgas un pat pretīgas, bet arī bīstamas, jo var izraisīt dažādas infekcijas. Ja piesārņota ota nonāk saskarē ar acīm, tā var izraisīt infekcijas vai alerģiskas reakcijas. Par laimi, no piesārņojuma "var izvairīties", veicot iknedēļas tīrīšanu.

Lai pareizi notīrītu kosmētikas uzklāšanai paredzētos piederumus, ieteicams tos ieziest ar ziepēm, vai kosmētikas noņemšanai paredzētajiem līdzekļiem un kārtīgi izskalot zem tekoša, remdena ūdens.