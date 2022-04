Enerģijas būs pārpārēm - horoskops visām zodiaka zīmēm no 18.04. līdz 24.04.

AUNS

Lai labāk saprastu, kādā virzienā turpināt darboties, rūpīgi izvērtē prioritātes. Esi reālists, nepārspīlē problēmas un neizdomā neesošus šķēršļus. Neskati pasauli tikai drūmās krāsās, jo tieši no tavas nostājas būs atkarīgs, cik veiksmīgi tiksi galā ar grūtībām. Iegūt apkārtējo atsaucību būs vieglāk, ja draudzību un attiecības vērtēsi augstāk nekā savas ambīcijas.

VĒRSIS

Nešķied laiku nevietā, pievērs lielāku uzmanību finanšu lietām. Liela nozīme būs arī mākai pienācīgi apliecināt savas profesionālās spējas. Prātīgāk būs dalīties savās pārdomās ar cilvēkiem, kuri reiz palīdzējuši vai piedāvājuši savu atbalstu. Seko līdzi aktuālajai informācijai un centies to pareizi izmantot. Uzmanīgi izvērtē, vai un kad ir vajadzīga tava iesaiste kādu jautājumu risināšanā.

DVĪŅI

Ja vēlies dzīvot harmonijā un saskaņā ar sevi, kontrolē emocijas, esi laipns un iejūtīgs. Lai citi rosās, tu ļaujies filozofiskām pārdomām. Pateicoties apkārtējo atbalstam, vieglāk būs pārdzīvot to, ka dzīvē ne viss nenotiek, kā iecerēts. Pārmērīgi koncentrējoties kaut kam vienam, panākumi mazināsies. Daudzveidība, kontakti ar domubiedriem iedvesmos cīņai ar grūtībām.

VĒZIS

Kāds notikums palīdzēs atgūt ticību saviem spēkiem, modinās jaunas intereses, aizraušanās. Pārmaiņas vienlaikus gan priecēs, gan radīs bažas – neļauj mirkļa emocijām iedragāt attiecības ar līdzcilvēkiem. Tiecies pēc saskaņas, izvairies no neauglīgiem strīdiem, to harmonizēšana prasīsi papildu laiku un līdzekļus. Rīkojies patstāvīgi, pēc iespējas mazāk kaut ko gaidi no citiem.

LAUVA

Padomu došana un pamācības būs nepateicīga nodarbe – labāk nebāz degunu citu darīšanās. Nav īstais brīdis demonstrēt pretimnākšanu un labvēlību. Lai nevajadzētu strēbt paša ievārītu putru, atsakies no darba, kas neietilpst tavos pienākumos, neuzņemies papildus pienākumus tikai tāpēc, lai kādam izdabātu. Pievērsies personiskajai izaugsmei.

JAUNAVA

Raugies uz visu ar kritisku aci – neļauj citiem sevi apmuļķot! Neuzsāc neko jaunu, kamēr neesi ieguvis pietiekami daudz informācijas. Pārsteidzīgas rīcības rezultātā vari nonākt neērtā situācijā, tāpēc savaldies, nesaki hop!, pirms neesi padomājis par iespējamām sekām. Pieņemot jaunus spēles noteikumus, rēķinies ar to, ka no kaut kā vajadzēs atteikties.

SVARI

Kopīgam darbam izvēlies tikai labi zināmus cilvēkus. Turies pie tradicionālām vērtībām, nemeklē piedzīvojumus un spilgtus iespaidus. Atbrīvojies no nevajadzīgām lietām un neperspektīviem darījumiem. Attiecībās nepārspīlē ar vaļību, neesi naivs, piesargies no negodīgiem cilvēkiem un ļaudīm, kam patīk manipulēt ar citu jūtām. Nepievērs uzmanību tenkām.

SKORPIONS

Dalies savās rūpēs un mīlestībā, taču neaizmirsti par sevi. Nezaudē ticību saviem spēkiem arī tad, ja nākas atteikties no kādas ieceres vai rezultāts nav tāds, kādu cerēji sagaidīt. Vērotājiem no malas brīžiem liksies, ka tev pietrūkst pieredzes un zināšanu, taču tas, kā pārvarēsi grūtības un novērsīsi problēmas, liecinās par to, ka esi pietiekami zinošs un gudrs.

STRĒLNIEKS

Spēles noteikumu maiņu neuztver kā neveiksmes vēstnesi. Esi nosvērts, kontrolē savu rīcību, nepadodies citu ietekmei, citādi sastrādāsi muļķības, kuras vēlāk būs kauns atcerēties. Meklē papildus informāciju, kas palīdzētu saprast, kā rīkoties, kurus plānus īstenot, kurus nolikt plauktiņā ar domu, ka to īstenošanai vēl nav pienācis īstais brīdis. Darbu uz mājām nenes, velti nedalītu uzmanību tuviem un mīļiem cilvēkiem.

MEŽĀZIS

Būs daudz vēlmju, kuras gribēsi piepildīt tūlīt un tagad. Tomēr naudu izmanto lietderīgi, nepērc lētas mantas, jo skopais maksā divreiz! Lai no tā izvairītos, esi tālredzīgāks, vairāk domā par savu un ģimenes locekļu labklājību, nevis to, kā pierādīt sevi ar pārgalvīgu rīcību. Ja vēlies ieviest pozitīvas pārmaiņas, maini ģērbšanās stilu, uzvedību, dzīvesveidu. Esi pavedinošs, bet ne izaicinošs.

ŪDENSVĪRS

Dari visu bez steigas un pārspīlējumiem. Sekmīgi risināsies finanšu jautājumi. Pat ja kaut ko izdarīsi emociju mudināts, nebūsi vīlies. Vari iegādāties apģērbu, interjera, mūzikas un mākslas priekšmetus. Radiem un kaimiņiem neļauj jaukties tavā saimniekošanā. Viņu padomi drīzāk traucēs, nekā palīdzēs tikt galā ar grūtībām. Nejauši vari iepazīties ar cilvēku kam ir līdzīgs dzīvesstāsts.

ZIVIS

Neskrien pēc lietām, kuras tev patiesībā nav vajadzīgas. Priekšroku dod aktivitātēm, kur iespējams nodemonstrēt savas prasmes un parādīt sevi no labākās puses. Aktualizēsies ar mantojumu saistīti jautājumi. Tavā rīcībā nonāks ne vien materiālas vērtības, bet būs arī jāpiedalās procesos, kurus kāds cits nav novedis līdz galam. Nu būs tava kārta izlemt, ko iesākt.

