Piecas populārākās kļūdas, kāpēc mati izkrīt un joprojām nav mirdzoši

“Rūpes par matiem ir svarīgas visa gada garumā, īpašu uzmanību pievēršot konkrētām problēmām, kas raksturīgākas katrai sezonai individuāli. Piemēram, vasarā tā ir saules nelabvēlīgā ietekme uz matiem, kamēr ziemā pastāv risks matus un galvas ādu apsaldēt. Savukārt pēdējā “Euroaptieka” veiktā aptauja uzrādīja salīdzinoši jaunu problemātiku – katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs, kurš pārslimojis Covid-19, sūdzas par pastiprinātu matu izkrišanu. Šīs ir tikai dažas no problēmām, ko var mazināt atbilstošu vitamīnu uzņemšana un matu kopšanas līdzekļu lietošana – tas ir ilgtermiņa ieguldījums gan matu skaistumā, gan veselībā,” skaidro farmaceite Zane Melberga.

Piecas biežākās kļūdas matu kopšanā

1. Nepareiza galvas ādas attīrīšana

Ikdienā kārtīgi ir jāattīra ne tikai sejas āda, bet arī galvas āda, lai tā būtu tīra, veselīga un mati varētu augt bez liekām raizēm. Biežākā kļūda matu kopšanas rutīnā ir tā, ka tā vietā, lai mazgātu un attīrītu galvas ādu, cilvēki parasti vairāk mazgā pašus matus visā to garumā. Rezultātā cieš mati, kamēr galvas āda nemaz nav attīrīta. Matu mazgāšanas biežums ir atkarīgs no matu tipa, biezuma, galvas ādas taukainības, kā arī ikdienā veiktajām aktivitātēm. Ja mati tiek mazgāti pārāk bieži, tie kļūst trauslāki, galvas āda kļūst sausāka un mati ātrāk taukojas.

Esam pieraduši lietot tradicionālo šampūnu šķidrā vai cietā veidā, taču reizi nedēļā ieteicams izmantot speciālo galvas ādas skrubi, ko var iegādāties aptiekās. Tajā ir mazi un cieti nolobošie gabaliņi, kas saudzīgi attīra galvas ādu no atmirušajām ādas šūniņām, atbrīvojot mata folikulu atveres. Ja tās ir aizsprostotas, mati var augt lēnāk vai arī vairāk krist ārā. Skrubja maigais un dermatoloģiski pārbaudītais sastāvs nodrošina līdzsvarotu pH līmeni, kas ir svarīgi galvas ādai. Taukainas galvas ādas attīrīšanu ar skrubi ieteicams veikt reizi nedēļā, savukārt sausai galvas ādai – reizi divās nedēļās. Procedūru veic pirms matu mazgāšanas ar šampūnu.

2. Nepiemērotu kopšanas līdzekļu izmantošana

Farmaceite atgādina, ka šampūns un kondicionieris jāizvēlas atbilstoši savam matu tipam un stāvoklim, nevis izvēloties to, kas ir lētāks vai citu apsvērumu dēļ. Atbilstoša produktu izvēle ir svarīga, lai risinātu vai mazinātu konkrēto problēmu, piemēram, līdzekļi taukainiem matiem palīdzēs mazināt matu taukainību, kamēr produkti, kas paredzēti novājinātiem matiem, stiprina tos un mazina izkrišanas iespēju. Tāpat svarīgs ir arī to sastāvs, piemēram, aptiekās pieejamas dažādas šampūnu un kondicionieru līnijas, kuru sastāvā ir tikai tās aktīvās vielas un vitamīni, kas palīdz risināt konkrēto problēmu. Iegādājoties matu kopšanas līdzekļus, ieteicams izvairīties no tādām sastāvdaļām kā parabēni, silikons vai sintētiskās smaržvielas, kas matu veselībai var nodarīt vēl lielāku kaitējumu.

3. Aizraušanās ar eļļām un serumiem

Matu eļļas un serumus ir ieteicams iekļaut savā matu kopšanas rutīnā, taču svarīgi atcerēties – ja mati jau ir plāni, taukaini un krīt ārā, speciālo līdzekļu lietošana tos padarīs vēl smagākus un tie vēl vairāk turpinās krist ārā. Tāpat būtiski pievērst uzmanību tam, kā eļļas un serumus lietojam – tos nevajadzētu tiešā veidā iemasēt galvas ādā vai saknēs, ja vien tas nav speciāli norādīts lietošanas instrukcijā. Ja pārāk aizrausimies ar līdzekļu lietošanu tuvumā matu saknēm, matu folikulas var aizsērēt un aizkavēt matu augšanu. Tāpēc farmaceite rekomendē nelielu daudzumu eļļas vai seruma uzklāt uz matu galiem.

Ja eļļas un serumus tomēr lietojat pēc instrukcijas, bet vēl aizvien šķiet, ka mati neaug pietiekami, ieteicams pievērst uzmanību līdzekļiem, kuru sastāvā ir kofeīns vai mārdadžu eļļa, kas paātrina matu augšanu.

4. Nepasargāšana no karstuma

Matu veselību nelabvēlīgi ietekmē ne tikai matu mazgāšana ar pārāk karstu ūdeni, fēna un citu ieveidošanas instrumentu izmantošana, bet arī saule. Sprejus un losjonus aizsardzībai pret karstumu svarīgi lietot ne tikai pirms matu ieveidošanas, bet arī pirms došanās ārā, ja ir spoža saule. Šo līdzekļu sastāvā parasti ir olīveļļa, žožobas vai mandeļu eļļas, kas matus pasargā gan no UV stariem, gan karstuma. Tāpat aptiekās ir pieejami speciālie izpūšamie līdzekļi, kuru sastāvā ir SPF, kas pasargā no saules stariem. Tos ieteicams lietot katrā saulainajā dienā, lai mati nekļūtu sausi un pārāk neizbalētu saulē.

5. Nepietiekamas rūpes par veselību

Parasti esam pieraduši par matiem vairāk rūpēties no ārpuses, taču, lai mati būtu veselīgi, svarīgi arī ikdienā uzņemt dažādus vitamīnus:

Lai mati būtu spīdīgi, elastīgi un pasargāti no izkrišanas jālieto selēns , kas palīdz uzturēt matu veselību. Tas pieejams gan atsevišķos vitamīnu iepakojumos, gan dažādos kompleksajos vitamīnos tablešu formā.

, kas palīdz uzturēt matu veselību. Tas pieejams gan atsevišķos vitamīnu iepakojumos, gan dažādos kompleksajos vitamīnos tablešu formā. Ja parādās pirmie sirmie mati, ieteicams lietot kompleksos vitamīnus, kuru sastāvā ir varš , kas veicina normālu matu pigmentāciju, palēlinot pirmo sirmo matu parādīšanos

, kas veicina normālu matu pigmentāciju, palēlinot pirmo sirmo matu parādīšanos Lai mati būtu kupli un nekristu ārā, uzmanība jāpievērš cinkam , jo tas palīdz uzturēt matu veselību. Līdzīgi kā selēns, arī cinks pieejams atsevišķos vitamīnu iepakojumos vai kompleksajos vitamīnos.

, jo tas palīdz uzturēt matu veselību. Līdzīgi kā selēns, arī cinks pieejams atsevišķos vitamīnu iepakojumos vai kompleksajos vitamīnos. Ja vēlaties spīdīgus un spēcīgus matus, jāuzņem arī biotīns, kas ir viens no B grupas vitamīniem un palīdz uzturēt matu veselību.

